Оренда землі на один рік: що каже закон у 2025 році

Земельна ділянка. Фото: Freepik

В Україні оренда земельних ділянок регулюється Законом України "Про оренду землі". Загалом, сторони можуть самостійно визначати строк оренди, але є важливі обмеження, зокрема для земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомляє "Земельний фонд", якщо йдеться про земельні ділянки сільськогосподарського призначення, встановлені мінімальні строки оренди:

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7 років — для ділянок, що використовуються для товарного сільськогосподарського виробництва, ведення фермерського господарства та особистого селянського господарства.

10 років — якщо це меліоровані землі, на яких проводиться гідротехнічна меліорація.

25 років — якщо ділянка передається в оренду для закладання та/або вирощування багаторічних насаджень (фруктові сади, ягідники, виноградники тощо).

Таким чином, для сільськогосподарських земель договір оренди на один рік укласти неможливо, оскільки мінімальний строк чітко встановлений законом.

Якщо земля не є сільськогосподарською

Оренда земель несільськогосподарського призначення (наприклад, ділянок під забудову, комерційне використання, транспортну інфраструктуру) не підпадає під такі обмеження. В такому випадку сторони можуть самостійно визначати строк договору, зокрема і на один рік.

Чи є винятки

Деякі винятки можливі у випадках короткострокового користування землею, наприклад, при укладенні договорів суперфіцію (право забудови) або сервітуту (обмежене право користування чужою землею). Однак це не є класичною орендою і має інші правові наслідки.

Орендувати землю на один рік можна лише у випадку земель несільськогосподарського призначення. Для сільськогосподарських земель встановлені мінімальні строки — від 7 до 25 років залежно від цільового призначення. Перед укладенням договору оренди землі рекомендується:

уважно вивчити законодавство, що регулює орендні відносини;

звернутися за консультацією до юриста або спеціаліста з земельних питань;

чітко визначити цільове призначення земельної ділянки;

узгодити з орендарем або орендодавцем усі умови договору, включаючи строк оренди.

Нагадаємо, кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки з державного або комунального фонду. Одним із найпоширеніших варіантів є виділення до 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства. Земельні ділянки надаються для різних потреб, визначених Земельним кодексом України, але процедура отримання землі передбачає певні бюрократичні етапи.

Однак знайти вільну землю для приватизації непросто. В Україні відсутній автоматизований сервіс для відображення вільних земельних ділянок в режимі реального часу. Наразі пошук здійснюється вручну через Публічну кадастрову карту або шляхом офіційних запитів до відповідних органів.