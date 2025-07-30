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Главная Недвижимость Флипинг недвижимости — как украинцам заработать на жилье

Флипинг недвижимости — как украинцам заработать на жилье

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 15:10
Флипинг недвижимости в Украине — что это и как выгодно заработать в 2025 году
Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Флипинг — это стратегия инвестирования в недвижимость, которая позволяет заработать еще до момента ввода объекта в эксплуатацию. Речь идет о покупке жилья на начальной стадии строительства с последующей продажей на пике стоимости. В условиях современного украинского рынка такая модель все чаще воспринимается не как авантюра, а как обоснованная инвестиционная тактика.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как работает флипинг, каковы его преимущества и как избежать рисков.

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Почему флипинг недвижимости выгоден для инвестора

Ключевое преимущество флипинга — это быстрая капитализация. Инвестор покупает квадратные метры по минимальной стартовой цене и продает дороже, еще до завершения строительства. В среднем прибыль составляет 10-30% за 1-2 года, но при удачном выборе объекта она может быть выше.

"Для приумножения капитала отлично подходят инвестиции в первичный рынок на начальном этапе строительства со сроком сдачи до 18 месяцев", — отмечает CEO семейного агентства по недвижимости Liberty Анна Савка-Волкошовец в комментарии редакции Новини.LIVE.

Флипинг также эффективен во вторичном сегменте. Например, инвесторы выкупают заброшенные квартиры, делают косметический или капитальный ремонт, добавляют новую мебель и технику — и продают по значительно более высокой цене.

Как начать флипинг недвижимости без лишних рисков

Успешная стратегия флипинга начинается с выбора девелопера. Стоит ориентироваться на компании с безупречной репутацией, отсутствием проблемных объектов и понятными условиями инвестирования. Прозрачность договора, в частности, пунктов о перепродаже, является обязательным условием.

Следующий этап — правильный момент входа. Наибольший потенциал имеет покупка на этапе котлована или даже до начала строительства. На этом уровне цена самая низкая, но и риски самые высокие. Если девелопер надежный, прибыль со временем почти гарантирована.

Еще один критический фактор — локация. Как считает Анна Савка-Волкошовец, города вроде Винницы, Хмельницкого или Одессы сейчас выглядят перспективнее, чем перенасыщенный Львов, где цены уже приблизились к верхней границе.

Как избежать ошибок при флипинге недвижимости

Начинающие часто действуют эмоционально, покупая жилье из-за симпатичного дизайна, а не на основе объективного анализа. Другая ошибка — покупка на поздней стадии строительства. Если жилье уже сдано или почти готово, потенциал перепродажи резко снижается.

Кроме этого, следует избегать сомнительных застройщиков. Если в портфеле компании есть замороженные проекты или конфликты с дольщиками — это красный сигнал.

Не менее важна проверка локации. Недвижимость должна быть не только перспективной с точки зрения роста цены, но и комфортной для потенциального покупателя. Доступ к транспорту, инфраструктуре и безопасность региона имеют значение.

Как флиппинг работает во время кризиса

Даже в период экономической турбулентности флипинг остается актуальным. Как отмечает ведущий эксперт Ribas Invest Юлия Боднар, недвижимость — это один из самых ликвидных активов.

"На самом деле недвижимость — это ликвидный актив, который не обесценивается, а наоборот — сохраняет капитал. Она дорожает даже во время кризиса", — подчеркивает она.

По ее словам, выигрывают те инвесторы, которые заходят в рынок в момент проседания и продают в фазе роста. Именно поэтому кондо-отели и другие форматы гибридной недвижимости приобрели популярность в последние годы.

Что поможет сделать флипинг прибыльным

Рынок недвижимости в Украине переживает активную трансформацию. Новые форматы жилья, рост спроса в среднем сегменте, стабильный интерес к первичному рынку — все это создает возможности для заработка, если действовать стратегически.

Если инвестор готов анализировать рынок, выбирать правильный момент и проверять партнеров — флипинг может стать не разовой акцией, а стабильным источником прибыли. В условиях, когда традиционные инструменты сбережения теряют эффективность, такая стратегия выглядит как действенный путь к росту капитала.

Как сообщалось, собственное жилье в Украине — это не только безопасное место для жизни, но и выгодная инвестиция, привлекающая как украинцев, так и иностранцев. Особым спросом пользуются квартиры в новостройках, которые часто покупают как для собственного проживания, так и для сохранения капитала.

Также отметим, что спрос иностранцев на украинскую недвижимость понемногу растет, хотя он все еще очень зависит от ситуации с безопасностью в стране. Для иностранных инвесторов это прежде всего долгосрочная инвестиция, с ожиданием роста стоимости жилья или прибыли от аренды в будущем.

недвижимость инвестиции деньги аренда доходы купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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