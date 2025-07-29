Іноземці в Україні — яку нерухомість купують у 2025 році та чому

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Попит на нерухомість в Україні з боку іноземців поступово відновлюється, хоча залишається нестабільним і залежним від безпекової ситуації. Іноземці розглядають українське житло здебільшого як інвестицію в майбутнє з розрахунком на зростання вартості активу або прибуток від довгострокової оренди.

Найбільше уваги привертають квартири бізнес- і преміум-класу в Києві, Одесі та Львові, а також проєкти з іноземним капіталом, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

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Попит на нерухомість в Україні з боку іноземців зростає точково

За словами CMO Alliance Novobud Ірини Міхальової, у деяких проєктах частка угод з іноземними громадянами вже перевищує частку продажів українцям.

"Серед наших клієнтів є іспанці, японці, канадці та інші. Їх цікавить переважно житло бізнес- і преміум-класу. Такі об'єкти купуються з прицілом на довгострокову оренду та майбутнє зростання вартості", — зазначає Міхальова.

Ця тенденція демонструє відновлення інтересу до української нерухомості, зокрема у проєктах, де зберігається довіра до девелопера й немає критичних ризиків.

Яке житло купують іноземці в Україні

Більшість іноземців надає перевагу готовому або майже завершеному житлу з якісним плануванням, розвиненою інфраструктурою та можливістю подальшого зростання ціни.

"Зацікавленість іноземців дійсно частково відновилася. Вони відвідують перегляди квартир, цікавляться, але не поспішать із покупкою — чекають на безпечніші умови", — пояснює директорка департаменту продажів Greenville Сусанна Караханян.

Купівля житла нерезидентами залишається здебільшого "відкладеною" інвестицією. Проте у випадку стабілізації ситуації попит може зрости дуже швидко, зважаючи на сформовану базу зацікавлених покупців.

Інвестори з-за кордону цікавляться регіональними ринками

Поступове пожвавлення попиту з боку іноземних інвесторів помітне не лише у столиці. В Одесі, де традиційно активні місцеві покупці, частка іноземців відчутно зросла.

"Понад 35% наших угод за 2024-2025 роки припадає на іноземців з ОАЕ, Словаччини, Туреччини, Італії, США, Ізраїлю та Румунії. Хоча досі більшість клієнтів — одесити, ця частка поступово знижується", — повідомив директор з розвитку компанії "Два Академіка" Максим Одінцов.

Регіональні забудовники також отримують вигоду від інтересу інвесторів, які шукають вигідні можливості входу на ринок із мінімальними ризиками.

Житло з іноземним партнером викликає довіру покупців

Іноземні громадяни часто звертають увагу на українські проєкти, в яких беруть участь зарубіжні девелопери або партнери. Це підвищує довіру до якості та завершеності будівництва.

"Наприклад, Maxima Residence у Києві активно приваблює громадян Туреччини. Це пов’язано з тим, що проєкт реалізується спільно з турецьким девелопером Bosphorus Development", — пояснила координаторка продажів компанії "РІЕЛ" Зоряна Землинська.

Залучення іноземного капіталу до українських об’єктів нерухомості дає змогу зміцнити їх репутацію і водночас активізувати зовнішній інтерес.

Частка іноземців у продажах житла залишається обмеженою

Не всі забудовники відзначають масове повернення іноземців на ринок. У KAN Development повідомили, що іноземна аудиторія досі є вузькою.

"Це переважно ті, хто розглядає інвестування через низький поріг входу. Основну частину попиту формують українці, які вже вкладалися в наші проєкти до війни", — зазначили в компанії.

Це свідчить, що на ринку наразі домінують стратегічні інвестори з довгостроковим баченням, а не ті, хто шукає швидкого прибутку, пише видання.

Українці за кордоном формують новий тип попиту

Крім іноземців, попит на українське житло зростає серед самих українців, які довгий час мешкають за межами країни.

"Деякі покупці навмисне не виводять кошти за кордон, а вкладають їх у преміальну нерухомість. Це дозволяє зберегти вартість активів і заробити в перспективі. Щодо іноземців, то активність з їхнього боку досі обмежена", — зазначив керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Такий підхід демонструє, що український ринок нерухомості залишається цікавим інструментом збереження капіталу, навіть за умов нестабільності.

Як повідомлялось, незважаючи на відновлення попиту на нерухомість у великих містах України, ринок залишається складним. Деякі квартири довго не знаходять покупця, попри знижки, що призводить до їх "зависання" на місяці або навіть роки.

Також зазначимо, інвестиції в нерухомість у 2025 році все ще є одним із найбезпечніших способів збільшити ваш капітал, завдяки постійному зростанню цін і високому попиту на оренду. Ринок пропонує багато можливостей, особливо з появою нових проєктів. Однак без грамотної стратегії ці вкладення можуть бути ризикованими.