Иностранцы в Украине — какую недвижимость покупают в 2025 году и почему

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Спрос на недвижимость в Украине со стороны иностранцев постепенно восстанавливается, хотя остается нестабильным и зависимым от ситуации с безопасностью. Иностранцы рассматривают украинское жилье в основном как инвестицию в будущее с расчетом на рост стоимости актива или прибыль от долгосрочной аренды.

Больше всего внимания привлекают квартиры бизнес- и премиум-класса в Киеве, Одессе и Львове, а также проекты с иностранным капиталом, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

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Спрос на недвижимость в Украине со стороны иностранцев растет точечно

По словам CMO Alliance Novobud Ирины Михалевой, в некоторых проектах доля сделок с иностранными гражданами уже превышает долю продаж украинцам.

"Среди наших клиентов есть испанцы, японцы, канадцы и другие. Их интересует преимущественно жилье бизнес- и премиум-класса. Такие объекты покупаются с прицелом на долгосрочную аренду и будущий рост стоимости", — отмечает Михалева.

Эта тенденция демонстрирует восстановление интереса к украинской недвижимости, в частности в проектах, где сохраняется доверие к девелоперу и нет критических рисков.

Какое жилье покупают иностранцы в Украине

Большинство иностранцев предпочитает готовое или почти завершенное жилье с качественной планировкой, развитой инфраструктурой и возможностью дальнейшего роста цены.

"Заинтересованность иностранцев действительно частично восстановилась. Они посещают просмотры квартир, интересуются, но не спешат с покупкой - ждут более безопасных условий", — объясняет директор департамента продаж Greenville Сусанна Караханян.

Покупка жилья нерезидентами остается в основном "отложенной" инвестицией. Однако в случае стабилизации ситуации спрос может вырасти очень быстро, учитывая сложившуюся базу заинтересованных покупателей.

Инвесторы из-за рубежа интересуются региональными рынками

Постепенное оживление спроса со стороны иностранных инвесторов заметно не только в столице. В Одессе, где традиционно активны местные покупатели, доля иностранцев ощутимо выросла.

"Более 35% наших сделок за 2024-2025 годы приходится на иностранцев из ОАЭ, Словакии, Турции, Италии, США, Израиля и Румынии. Хотя до сих пор большинство клиентов — одесситы, эта доля постепенно снижается", — сообщил директор по развитию компании "Два Академика" Максим Одинцов.

Региональные застройщики также получают выгоду от интереса инвесторов, которые ищут выгодные возможности входа на рынок с минимальными рисками.

Жилье с иностранным партнером вызывает доверие покупателей

Иностранные граждане часто обращают внимание на украинские проекты, в которых участвуют зарубежные девелоперы или партнеры. Это повышает доверие к качеству и завершенности строительства.

"Например, Maxima Residence в Киеве активно привлекает граждан Турции. Это связано с тем, что проект реализуется совместно с турецким девелопером Bosphorus Development", — пояснила координатор продаж компании "РИЕЛ" Зоряна Землинская.

Привлечение иностранного капитала к украинским объектам недвижимости позволяет укрепить их репутацию и одновременно активизировать внешний интерес.

Доля иностранцев в продажах жилья остается ограниченной

Не все застройщики отмечают массовое возвращение иностранцев на рынок. В KAN Development сообщили, что иностранная аудитория до сих пор узкая.

"Это преимущественно те, кто рассматривает инвестирование из-за низкого порога входа. Основную часть спроса формируют украинцы, которые уже вкладывались в наши проекты до войны", — отметили в компании.

Это свидетельствует, что на рынке сейчас доминируют стратегические инвесторы с долгосрочным видением, а не те, кто ищет быстрой прибыли, пишет издание.

Украинцы за рубежом формируют новый тип спроса

Кроме иностранцев, спрос на украинское жилье растет среди самих украинцев, которые долгое время живут за пределами страны.

"Некоторые покупатели умышленно не выводят средства за границу, а вкладывают их в премиальную недвижимость. Это позволяет сохранить стоимость активов и заработать в перспективе. Что касается иностранцев, то активность с их стороны до сих пор ограничена", — отметил управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

Такой подход демонстрирует, что украинский рынок недвижимости остается интересным инструментом сохранения капитала, даже в условиях нестабильности.

Как сообщалось, несмотря на восстановление спроса на недвижимость в крупных городах Украины, рынок остается сложным. Некоторые квартиры долго не находят покупателя, несмотря на скидки, что приводит к их "зависанию" на месяцы или даже годы.

Также отметим, инвестиции в недвижимость в 2025 году все еще являются одним из самых безопасных способов увеличить ваш капитал, благодаря постоянному росту цен и высокому спросу на аренду. Рынок предлагает много возможностей, особенно с появлением новых проектов. Однако без грамотной стратегии эти вложения могут быть рискованными.