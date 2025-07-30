Фліпінг нерухомості в Україні — що це і як вигідно заробити у 2025

Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Фліпінг — це стратегія інвестування у нерухомість, яка дозволяє заробити ще до моменту введення об’єкта в експлуатацію. Йдеться про купівлю житла на початковій стадії будівництва з подальшим продажем на піку вартості. В умовах сучасного українського ринку така модель дедалі частіше сприймається не як авантюра, а як обґрунтована інвестиційна тактика.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як працює фліпінг, які його переваги та як уникнути ризиків.

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Чому фліпінг нерухомості вигідний для інвестора

Ключова перевага фліпінгу — це швидка капіталізація. Інвестор купує квадратні метри за мінімальною стартовою ціною та продає дорожче, ще до завершення будівництва. У середньому прибуток становить 10-30% за 1-2 роки, але за вдалого вибору об'єкта він може бути вищим.

"Для примноження капіталу чудово підходять інвестиції в первинний ринок на початковому етапі будівництва з терміном здачі до 18 місяців", — зазначає CEO сімейної агенції з нерухомості Liberty Анна Савка-Волкошовець в коментарі редакції Новини.LIVE.

Фліпінг також ефективний у вторинному сегменті. Наприклад, інвестори викуповують занедбані квартири, роблять косметичний або капітальний ремонт, додають нові меблі й техніку — і продають за значно вищою ціною.

Як почати фліпінг нерухомості без зайвих ризиків

Успішна стратегія фліпінгу починається з вибору девелопера. Варто орієнтуватися на компанії з бездоганною репутацією, відсутністю проблемних об’єктів та зрозумілими умовами інвестування. Прозорість договору, зокрема, пунктів про перепродаж, є обов’язковою умовою.

Наступний етап — правильний момент входу. Найбільший потенціал має покупка на етапі котловану або навіть до початку будівництва. На цьому рівні ціна найнижча, але й ризики найвищі. Якщо девелопер надійний, прибуток із часом майже гарантований.

Ще один критичний фактор — локація. Як вважає Анна Савка-Волкошовець, міста на кшталт Вінниці, Хмельницького чи Одеси наразі виглядають перспективніше, ніж перенасичений Львів, де ціни вже наблизились до верхньої межі.

Як уникнути помилок під час фліпінгу нерухомості

Початківці часто діють емоційно, купуючи житло через симпатичний дизайн, а не на основі об’єктивного аналізу. Інша помилка — купівля на пізній стадії будівництва. Якщо житло вже здане або майже готове, потенціал перепродажу різко знижується.

Окрім цього, слід уникати сумнівних забудовників. Якщо в портфелі компанії є заморожені проєкти або конфлікти з пайовиками — це червоний сигнал.

Не менш важливою є перевірка локації. Нерухомість має бути не тільки перспективною з точки зору зростання ціни, а й комфортною для потенційного покупця. Доступ до транспорту, інфраструктури та безпечність регіону мають значення.

Як фліпінг працює під час кризи

Навіть у період економічної турбулентності фліпінг залишається актуальним. Як зауважує провідна експертка Ribas Invest Юлія Боднар, нерухомість — це один із найбільш ліквідних активів.

"Насправді ж нерухомість — це ліквідний актив, який не знецінюється, а навпаки — зберігає капітал. Вона дорожчає навіть під час кризи", — підкреслює вона.

За її словами, виграють ті інвестори, які заходять у ринок у момент просідання та продають у фазі зростання. Саме тому кондоготелі та інші формати гібридної нерухомості набули популярності останніми роками.

Що допоможе зробити фліпінг прибутковим

Ринок нерухомості в Україні переживає активну трансформацію. Нові формати житла, зростання попиту в середньому сегменті, стабільний інтерес до первинного ринку — все це створює можливості для заробітку, якщо діяти стратегічно.

Якщо інвестор готовий аналізувати ринок, обирати правильний момент і перевіряти партнерів — фліпінг може стати не разовою акцією, а стабільним джерелом прибутку. В умовах, коли традиційні інструменти заощадження втрачають ефективність, така стратегія виглядає як дієвий шлях до зростання капіталу.

Як повідомлялось, власне житло в Україні — це не тільки безпечне місце для життя, а й вигідна інвестиція, що приваблює як українців, так і іноземців. Особливий попит мають квартири в новобудовах, які часто купують як для власного проживання, так і для збереження капіталу.

Також зазначимо, що попит іноземців на українську нерухомість потроху зростає, хоча він все ще дуже залежить від безпекової ситуації в країні. Для іноземних інвесторів це передусім довгострокова інвестиція, з очікуванням зростання вартості житла або прибутку від оренди в майбутньому.