Эмилия Кларк в образе Дейенерис. Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Британская актриса Эмилия Кларк решила расстаться с длинными волосами и продемонстрировала новый образ, который сразу привлекает внимание. Актриса остановила свой выбор на коротком ровном бобе теплого блонд-оттенка. Эта стрижка интересна тем, что не требует сложных деталей, но заметно меняет общее впечатление от внешности.

Новини.LIVE расскажут об этой стрижке подробнее.

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Звезда "Игры престолов" доверила свои волосы стилисту Джейкобу Розенбергу. Он подстриг пряди примерно до уровня подбородка, оставив четкий, почти геометрический срез. Именно такая техника называется блант-боб. Центральный пробор сделал прическу симметричной, а чуть более темные корни помогли избежать эффекта сплошного светлого цвета.

Какую новую стрижку сделала Эмилия Кларк

Волосы не перегружены слоями, нет сложной асимметрии или нарочито небрежных прядей. Все внимание сосредоточено на форме и аккуратной линии среза. Благодаря этому прическа не отвлекает внимание на себя, а лишь подчеркивает черты лица.

Еще одна причина обратить внимание на блант-боб — его практичность. Волосы можно выпрямить брашсом или утюжком, чтобы получить гладкую форму, а можно оставить немного естественной текстуры. В повседневной жизни это очень удобно, ведь не придется каждое утро тратить много времени на укладку. В то же время стоит помнить, что четкий срез требует периодического обновления, иначе кончики потеряют свою выразительную линию.

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Кому подойдет такая стрижка

Больше всего блант-боб подходит обладательницам овального, вытянутого и сердцевидного лица. Длина у подбородка привлекает внимание к скулам и челюсти, а прямой срез придает образу выразительность. Отдельно стоит присмотреться к этой стрижке девушкам с тонкими волосами: когда кончики подстрижены на одном уровне, они кажутся более плотными, а сама прическа — более густой.

Впрочем, это не значит, что от стрижки "боб" нужно отказываться из-за круглого лица или густых кудрей. Просто в таких случаях лучше выбрать немного другую длину. Например, оставить волосы ниже подбородка, а на концах сделать легкое филирование. Так удастся избежать излишнего объема у щек.

Новый образ Эмилии Кларк — прекрасный пример того, как одно изменение длины может освежить внешность без радикальных экспериментов с цветом или формой. Если давно хотелось более короткой прически, но не было желания делать сложную многослойную стрижку, классический боб вполне заслуживает внимания.

Ранее мы писали о том, что после волны wolf cut, fox cut и butterfly cut в трендах появилась еще одна стрижка с необычным названием — mouse haircut. Она напоминает каскад с густой челкой в духе 70-х: основная длина сохраняется, а более короткие пряди у лица придают прическе форму.

Также Новини.LIVE сообщали, что в зимнем сезоне 2026/2027 акцент сместится на стрижки с четкой формой, аккуратными срезами и естественным объемом. Среди актуальных вариантов будут гладкий боб, короткая пикси и стрижки, подчеркивающие естественную текстуру локонов. На этот раз главное — не сложная укладка, а удачно подобранная форма.