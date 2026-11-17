Скарлетт Йоханссон с новой стрижкой. Фото: Instagram.com/ebruyildiz

Известная американская актриса Скарлетт Йоханссон появилась с короткой стрижкой, которая привлекает внимание не сложной формой, а аккуратными линиями и естественным объемом. Это прическа длиной примерно до подбородка с пробором посередине. Такой вариант может стать удачным решением для тех, кто хочет сменить прическу, но не готов к радикально короткой стрижке.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом варианте стрижки подробнее.

Реклама

Как называется стрижка Скарлетт Йоханссон

На фото можно увидеть классический боб. Основная длина заканчивается у подбородка, а пряди у лица формируют аккуратный контур. Здесь нет выраженного каскада или сложного многослойного оформления — именно лаконичность делает прическу выразительной.

Пробор посередине помогает сохранить симметричность укладки. Кончики слегка направлены внутрь, благодаря чему волосы повторяют линию лица, а не расходятся в разные стороны. Также интересно, что вместо одного сплошного оттенка блонда заметны более светлые пряди и чуть более темные корни. Этот прием создает визуальную глубину и делает цвет менее плоским. Для получения подобного результата можно попросить колориста подобрать медовые и пшеничные оттенки с учетом естественного цвета волос.

Как уложить стрижку боб в домашних условиях

Чтобы повторить такую прическу, не обязательно записываться на укладку в салон.

Читайте также:

После мытья нанесите на волосы термозащиту, а у корней — небольшое количество мусса для объема. Во время сушки используйте круглую щетку среднего или большого диаметра. Вытягивайте пряди от корней к кончикам, в конце слегка подкручивая их внутрь. Если волосы от природы прямые, этого может быть достаточно. Не стоит делать слишком сильный изгиб: прическа должна сохранять естественное движение. В завершение можно растереть в ладонях каплю легкой сыворотки и нанести ее на кончики. Это поможет укротить пушистость и придаст волосам блеск.

Кому стоит обратить внимание на эту стрижку

Боб до подбородка подойдет тем, кто хочет укоротить волосы, но оставить достаточно длины для различных вариантов укладки. В то же время важно учитывать густоту, структуру прядей и форму лица: на тонких волосах стрижка может создавать впечатление большей густоты, а на очень густых иногда требует дополнительной проработки.

Перед стрижкой стоит показать парикмахеру фото желаемого результата и вместе определить длину. Даже несколько сантиметров могут заметно изменить силуэт боба.

Ранее мы писали о том, что несколько сантиметров волос над бровями могут изменить все впечатление от прически. Речь идет о микрочелке, которая имеет одну особенность: она заметно открывает лицо и акцентирует внимание на его чертах. Поэтому такая стрижка подходит не всем, и перед сменой образа стоит учесть несколько нюансов.

Также Новини.LIVE сообщали, что седина не всегда требует окрашивания — иногда достаточно изменить стрижку, чтобы волосы приобрели совершенно иной вид. Короткие и средние варианты могут по-разному подчеркнуть серебристые пряди, придать прическе форму и сделать естественный цвет интересной деталью образа.