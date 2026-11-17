Скарлетт Йоганссон з новою стрижкою. Фото: Instagram.com/ebruyildiz

Відома американська акторка Скарлетт Йоганссон з'явилася з короткою стрижкою, яка привертає увагу не складною формою, а акуратними лініями та природним об'ємом. Це зачіска із довжиною приблизно до підборіддя й проділом посередині. Такий варіант може стати вдалим рішенням для тих, хто хоче змінити зачіску, але не готовий до радикально короткого волосся.

Редакція Новини.LIVE розповість про цей варіант стрижки детальніше.

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Як називається стрижка Скарлетт Йоганссон

На фото можна побачити класичний боб. Основна довжина закінчується біля підборіддя, а пасма біля обличчя формують охайний контур. Тут немає вираженого каскаду чи складного багатошарового оформлення — саме лаконічність робить зачіску виразною.

Проділ посередині допомагає зберегти симетричність укладки. Кінчики злегка спрямовані всередину, завдяки чому волосся повторює лінію обличчя, а не розходиться в різні боки. Також цікаво, що замість одного суцільного відтінку блонду помітні світліші пасма та трохи темніше коріння. Цей прийом створює візуальну глибину й робить колір менш пласким. Для подібного результату можна попросити колориста підібрати медові та пшеничні відтінки з урахуванням природного кольору волосся.

Як укласти боб у домашніх умовах

Для повторення такої форми не обов'язково записуватися на укладку в салон.

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Після миття нанесіть на волосся термозахист, а біля коріння — невелику кількість мусу для об'єму. Під час сушіння використовуйте круглу щітку середнього або великого діаметра. Витягуйте пасма від коріння до кінчиків, наприкінці трохи підкручуючи їх усередину. Якщо волосся від природи рівне, цього може бути достатньо. Не варто робити надто сильний вигин: зачіска має зберігати природний рух. На завершення можна розтерти в долонях краплю легкої сироватки й нанести її на кінчики. Це допоможе приборкати пухнастість і додасть волоссю блиску.

Кому варто звернути увагу на цю стрижку

Боб до підборіддя підійде тим, хто хоче вкоротити волосся, але залишити достатньо довжини для різних варіантів укладки. Водночас важливо враховувати густоту, структуру пасом і форму обличчя: на тонкому волоссі зріз може створювати враження більшої густоти, а на дуже густому іноді потребує додаткового опрацювання.

Перед стрижкою варто показати перукарю фото бажаного результату й разом визначити довжину. Навіть кілька сантиметрів можуть помітно змінити силует боба.

Раніше ми писали про те, що кілька сантиметрів волосся над бровами можуть змінити все враження від зачіски. Мова про мікрочубчик, який має одну особливість: він помітно відкриває обличчя й акцентує увагу на його рисах. Тому така стрижка пасує не всім, і перед зміною образу варто врахувати кілька нюансів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що сивина не завжди потребує фарбування — іноді достатньо змінити стрижку, щоб волосся мало зовсім інший вигляд. Короткі та середні варіанти можуть по-різному підкреслити сріблясті пасма, додати зачісці форми й зробити природний колір цікавою деталлю образу.