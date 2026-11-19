Емілія Кларк в образі Данерис. Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Британська акторка Емілія Кларк вирішила попрощатися з довгим волоссям і показала новий образ, який одразу привертає увагу. Акторка зупинилася на короткому рівному бобі у теплому відтінку блонд. Ця стрижка цікава тим, що не потребує складних деталей, але помітно змінює загальне враження від зовнішності.

Новини.LIVE розповість про цю стрижку детальніше.

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Зірка "Гри престолів" довірила своє волосся стилісту Джейкобу Розенбергу. Він підстриг пасма приблизно до рівня підборіддя, залишивши чіткий, майже геометричний зріз. Саме така техніка має назву блант-боб. Центральний проділ зробив зачіску симетричною, а трохи темніше коріння допомогло уникнути ефекту суцільного світлого кольору.

Яку нову стрижку зробила Емілія Кларк

Волосся не перевантажене шарами, немає складної асиметрії чи навмисно недбалих пасом. Уся увага зосереджена на формі та акуратній лінії зрізу. Завдяки цьому зачіска не перетягує увагу на себе, а лише підкреслює риси обличчя.

Ще одна причина звернути увагу на блант-боб — його практичність. Волосся можна витягнути брашем або праскою, щоб отримати гладку форму, а можна залишити трохи природної текстури. У повсякденному житті це дуже зручно, бо не доведеться щоранку витрачати багато часу на укладання. Водночас варто пам'ятати, що чіткий зріз потребує періодичного оновлення, інакше кінчики втратять свою виразну лінію.

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Кому підійде така стрижка

Найбільше блант-боб пасує власницям овального, витягнутого та серцеподібного обличчя. Довжина біля підборіддя привертає увагу до вилиць і щелепи, а прямий зріз додає образу виразності. Окремо варто придивитися до цієї стрижки дівчатам із тонким волоссям: коли кінчики підстрижені на одному рівні, вони здаються щільнішими, а сама зачіска — густішою.

Втім, це не означає, що від бобу потрібно відмовлятися через кругле обличчя або густі кучері. Просто в таких випадках краще обрати трохи іншу довжину. Наприклад, залишити волосся нижче підборіддя, а на кінцях зробити легке філірування. Так вдасться уникнути надмірного об'єму біля щік.

Новий образ Емілії Кларк — гарний приклад того, як одна зміна довжини може освіжити зовнішність без радикальних експериментів із кольором чи формою. Якщо давно хотілося коротшої зачіски, але не було бажання робити складну багатошарову стрижку, класичний боб цілком заслуговує на увагу.

Раніше ми писали про те, що після хвилі wolf cut, fox cut і butterfly cut у трендах з’явилася ще одна стрижка з незвичною назвою — mouse haircut. Вона нагадує каскад із густим чубчиком у дусі 70-х: основна довжина залишається, а коротші пасма біля обличчя додають зачісці форми.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у зимовому сезоні 2026/2027 акцент зміститься на стрижки з чіткою формою, охайними зрізами та природним об’ємом. Серед актуальних варіантів будуть гладкий боб, коротка піксі та стрижки, що підкреслюють природну текстуру кучерів. Цього разу головне не складна укладка, а вдало підібрана форма.