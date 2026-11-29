Девушка наносит духи на тело. Фото: magnific

Духи могут производить приятное впечатление, но иногда их шлейф запоминается окружающим совсем не по той причине. В лифте, маршрутке или офисе даже любимый аромат может показаться слишком резким, особенно когда люди вынуждены часами сидеть рядом, не имея возможности отойти. Поэтому с нанесением даже любимых духов стоит быть осторожными.

Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.media расскажут, когда лучше вообще отказаться от духов.

Реклама

Где духи следует наносить осторожно

В закрытом помещении запаху некуда деваться, поэтому то, что кажется вам едва уловимым, может мешать другим. Для офиса, поездок и мест с большим скоплением людей лучше выбрать легкий аромат без длительного шлейфа.

В офисе. Коллеги проводят рядом с вами по несколько часов, поэтому насыщенный аромат может быстро надоесть. Достаточно одного-двух распылений дома, а пополнять духи у рабочего стола не стоит.

Коллеги проводят рядом с вами по несколько часов, поэтому насыщенный аромат может быстро надоесть. Достаточно одного-двух распылений дома, а пополнять духи у рабочего стола не стоит. В лифте и транспорте. В маршрутке, метро или лифте люди находятся близко друг к другу. Сильный запах в такой тесноте ощущается очень остро.

В маршрутке, метро или лифте люди находятся близко друг к другу. Сильный запах в такой тесноте ощущается очень остро. В самолете и поезде. Путь может длиться несколько часов, и у пассажиров нет возможности сменить место из-за чужих духов. Не стоит наносить аромат перед посадкой или распылять его прямо в салоне.

Путь может длиться несколько часов, и у пассажиров нет возможности сменить место из-за чужих духов. Не стоит наносить аромат перед посадкой или распылять его прямо в салоне. В кино, театре и на концерте. Когда люди долго сидят рядом, насыщенный шлейф отвлекает от спектакля или фильма. Для таких вечеров лучше выбрать духи, которые ощущаются только на близком расстоянии.

Когда люди долго сидят рядом, насыщенный шлейф отвлекает от спектакля или фильма. Для таких вечеров лучше выбрать духи, которые ощущаются только на близком расстоянии. В школе и на детских мероприятиях. В закрытых залах много детей и взрослых, поэтому сильные ароматы здесь неуместны. Некоторые учебные заведения даже просят не пользоваться духами.

В закрытых залах много детей и взрослых, поэтому сильные ароматы здесь неуместны. Некоторые учебные заведения даже просят не пользоваться духами. В ресторане. Запах духов может перебивать аромат еды. Это важно во время дегустаций, когда гости пытаются уловить нюансы блюд и напитков.

Где лучше вообще не наносить духи

Есть места, где от ароматов лучше отказаться полностью. В больницу или поликлинику не стоит идти с духами: запах может ухудшить самочувствие людей, чувствительно реагирующих на ароматические вещества. Это касается и посещения роддома, знакомства с новорожденными. Прежде чем брать ребенка на руки, лучше не использовать даже ароматизированный крем для рук.

Духи также неуместны в спортзале и бассейне. Во время тренировки на разогретом теле запах становится более интенсивным, а перед плаванием все равно нужно принять душ.

Читайте также:

А вот на прогулке, свидании или вечеринке аромат никому не помешает, если не переборщить с количеством. В то же время стоит учитывать погоду: в жару духи звучат интенсивнее, а на холоде их чувствуется меньше. Поэтому зимняя доза, которая кажется привычной, летом может оказаться чрезмерной.

Как понять, что духов слишком много

Нос привыкает к запаху, который постоянно ощущает, поэтому собственный аромат со временем становится почти незаметным. Не спешите наносить еще несколько брызг, если перестали его чувствовать: окружающие, скорее всего, хорошо чувствуют духи.

Проверьте также верхнюю одежду. Пальто, шарф или пиджак могут сохранять запах предыдущего дня, и новое нанесение только усилит шлейф. Новые духи тоже лучше сначала опробовать дома, ведь на коже они могут раскрыться иначе, чем в магазине.

Как правильно наносить духи

Для повседневного использования достаточно нескольких простых правил:

наносите аромат дома после душа на сухую кожу;

держите флакон примерно в 15–20 см от тела;

для обычного дня ограничьтесь одним-двумя распылениями;

подождите, пока духи высохнут, прежде чем одеваться;

если аромат оказался слишком сильным, попробуйте удалить его влажной салфеткой или средством для очищения кожи.

Если любимый парфюм кажется слишком насыщенным для работы или поездок, поищите более легкую версию в той же линейке. Туалетная вода часто имеет менее интенсивный аромат, поэтому ею проще пользоваться в местах, где рядом много людей.

Ранее мы писали о том, какие духи по своему звучанию напоминают дорогие композиции, хотя стоят значительно дешевле. Среди них — ароматы от известных брендов с интересными нотами, которые не обязательно уступают более дорогим вариантам.

Также мы сообщали, что с годами парфюмерные предпочтения часто становятся более определенными: уже понятно, какие ноты нравятся, а от каких ароматов быстро устаешь. Поэтому женщины нередко возвращаются к проверенным композициям, которые узнают по шлейфу и за которые получают комплименты. Пять парфюмов, которые могут заинтересовать зрелых женщин.