Запах, от которого никуда не деться: где насыщенные духи неуместны
Духи могут производить приятное впечатление, но иногда их шлейф запоминается окружающим совсем не по той причине. В лифте, маршрутке или офисе даже любимый аромат может показаться слишком резким, особенно когда люди вынуждены часами сидеть рядом, не имея возможности отойти. Поэтому с нанесением даже любимых духов стоит быть осторожными.
Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.media расскажут, когда лучше вообще отказаться от духов.
Где духи следует наносить осторожно
В закрытом помещении запаху некуда деваться, поэтому то, что кажется вам едва уловимым, может мешать другим. Для офиса, поездок и мест с большим скоплением людей лучше выбрать легкий аромат без длительного шлейфа.
- В офисе. Коллеги проводят рядом с вами по несколько часов, поэтому насыщенный аромат может быстро надоесть. Достаточно одного-двух распылений дома, а пополнять духи у рабочего стола не стоит.
- В лифте и транспорте. В маршрутке, метро или лифте люди находятся близко друг к другу. Сильный запах в такой тесноте ощущается очень остро.
- В самолете и поезде. Путь может длиться несколько часов, и у пассажиров нет возможности сменить место из-за чужих духов. Не стоит наносить аромат перед посадкой или распылять его прямо в салоне.
- В кино, театре и на концерте. Когда люди долго сидят рядом, насыщенный шлейф отвлекает от спектакля или фильма. Для таких вечеров лучше выбрать духи, которые ощущаются только на близком расстоянии.
- В школе и на детских мероприятиях. В закрытых залах много детей и взрослых, поэтому сильные ароматы здесь неуместны. Некоторые учебные заведения даже просят не пользоваться духами.
- В ресторане. Запах духов может перебивать аромат еды. Это важно во время дегустаций, когда гости пытаются уловить нюансы блюд и напитков.
Где лучше вообще не наносить духи
Есть места, где от ароматов лучше отказаться полностью. В больницу или поликлинику не стоит идти с духами: запах может ухудшить самочувствие людей, чувствительно реагирующих на ароматические вещества. Это касается и посещения роддома, знакомства с новорожденными. Прежде чем брать ребенка на руки, лучше не использовать даже ароматизированный крем для рук.
Духи также неуместны в спортзале и бассейне. Во время тренировки на разогретом теле запах становится более интенсивным, а перед плаванием все равно нужно принять душ.
А вот на прогулке, свидании или вечеринке аромат никому не помешает, если не переборщить с количеством. В то же время стоит учитывать погоду: в жару духи звучат интенсивнее, а на холоде их чувствуется меньше. Поэтому зимняя доза, которая кажется привычной, летом может оказаться чрезмерной.
Как понять, что духов слишком много
Нос привыкает к запаху, который постоянно ощущает, поэтому собственный аромат со временем становится почти незаметным. Не спешите наносить еще несколько брызг, если перестали его чувствовать: окружающие, скорее всего, хорошо чувствуют духи.
Проверьте также верхнюю одежду. Пальто, шарф или пиджак могут сохранять запах предыдущего дня, и новое нанесение только усилит шлейф. Новые духи тоже лучше сначала опробовать дома, ведь на коже они могут раскрыться иначе, чем в магазине.
Как правильно наносить духи
Для повседневного использования достаточно нескольких простых правил:
- наносите аромат дома после душа на сухую кожу;
- держите флакон примерно в 15–20 см от тела;
- для обычного дня ограничьтесь одним-двумя распылениями;
- подождите, пока духи высохнут, прежде чем одеваться;
- если аромат оказался слишком сильным, попробуйте удалить его влажной салфеткой или средством для очищения кожи.
Если любимый парфюм кажется слишком насыщенным для работы или поездок, поищите более легкую версию в той же линейке. Туалетная вода часто имеет менее интенсивный аромат, поэтому ею проще пользоваться в местах, где рядом много людей.
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