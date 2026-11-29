Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: magnific

Парфуми можуть залишати приємне враження, але іноді їхній шлейф запам’ятовується оточенню зовсім не з тієї причини. У ліфті, маршрутці чи офісі навіть улюблений аромат може здатися надто різким, особливо коли люди змушені годинами сидіти поруч, без змоги відійти. Тому з нанесенням навіть улюблених парфумів варто бути обережними.

Новини.LIVE з посиланням на Ukr.media розповість, коли краще взагалі відмовитися від парфумів.

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Де парфуми варто наносити обережно

У замкненому приміщенні запаху нікуди подітися, тому те, що здається вам ледь помітним, може заважати іншим. Для офісу, поїздок і місць із великою кількістю людей краще залишити легкий аромат, без довгого шлейфу.

В офісі. Колеги проводять поруч із вами по кілька годин, тому насичений аромат може швидко набриднути. Достатньо одного-двох розпилень удома, а поновлювати парфуми біля робочого столу не варто.

Колеги проводять поруч із вами по кілька годин, тому насичений аромат може швидко набриднути. Достатньо одного-двох розпилень удома, а поновлювати парфуми біля робочого столу не варто. У ліфті та транспорті. У маршрутці, метро чи ліфті люди опиняються близько одне до одного. Сильний запах у такій тісноті відчувається дуже гостро.

У маршрутці, метро чи ліфті люди опиняються близько одне до одного. Сильний запах у такій тісноті відчувається дуже гостро. У літаку та потязі. Дорога може тривати кілька годин, і пасажири не мають можливості змінити місце через чужі парфуми. Не варто наносити аромат перед посадкою або розпилювати його просто в салоні.

Дорога може тривати кілька годин, і пасажири не мають можливості змінити місце через чужі парфуми. Не варто наносити аромат перед посадкою або розпилювати його просто в салоні. У кіно, театрі та на концерті. Коли люди довго сидять поруч, насичений шлейф відволікає від вистави чи фільму. Для таких вечорів краще обрати парфуми, які відчуваються лише на близькій відстані.

Коли люди довго сидять поруч, насичений шлейф відволікає від вистави чи фільму. Для таких вечорів краще обрати парфуми, які відчуваються лише на близькій відстані. У школі та на дитячих заходах. У закритих залах багато дітей і дорослих, тому сильні аромати тут недоречні. Деякі навчальні заклади навіть просять не користуватися парфумами.

У закритих залах багато дітей і дорослих, тому сильні аромати тут недоречні. Деякі навчальні заклади навіть просять не користуватися парфумами. У ресторані. Запах парфумів може перебивати аромат їжі. Це важливо під час дегустацій, коли гості намагаються відчути нюанси страв і напоїв.

Куди краще не наносити парфуми взагалі

Є місця, де від ароматів краще відмовитися повністю. До лікарні чи поліклініки не варто йти з парфумами: запах може погіршити самопочуття людей, які чутливо реагують на ароматичні речовини. Це стосується і відвідування пологового будинку, знайомства з новонародженими. Перед тим як брати дитину на руки, краще не використовувати навіть запашний крем для рук.

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Парфуми також зайві у спортзалі та басейні. Під час тренування на розігрітому тілі запах стає інтенсивнішим, а перед плаванням усе одно потрібно прийняти душ.

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А от на прогулянці, побаченні чи вечірці аромат нікому не заважатиме, якщо не переборщити з кількістю. Водночас варто враховувати погоду: у спеку парфуми звучать інтенсивніше, а на холоді їх відчувається менше. Тому зимова доза, яка здається звичною, влітку може бути надмірною.

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Як зрозуміти, що парфумів забагато

Ніс звикає до запаху, який постійно відчуває, тому власний аромат з часом стає майже непомітним. Не поспішайте наносити ще кілька розпилень, якщо перестали його відчувати: оточення, найімовірніше, чує парфуми добре.

Перевірте також верхній одяг. Пальто, шарф або піджак можуть зберігати запах попереднього дня, і нове нанесення лише посилить шлейф. Нові парфуми теж краще спочатку випробувати вдома, адже на шкірі вони можуть розкритися інакше, ніж у магазині.

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Як правильно наносити парфуми

Для повсякденного використання достатньо кількох простих правил:

наносіть аромат удома після душу на суху шкіру;

тримайте флакон приблизно за 15–20 см від тіла;

для звичайного дня обмежтеся одним-двома розпиленнями;

дайте парфумам висохнути, перш ніж одягатися;

якщо аромат виявився надто сильним, спробуйте прибрати його вологою серветкою або засобом для очищення шкіри.

Якщо улюблений парфум здається надто насиченим для роботи чи поїздок, пошукайте легшу версію в тій самій лінійці. Туалетна вода часто має менш інтенсивний аромат, тож нею простіше користуватися в місцях, де поруч багато людей.

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Раніше ми писали про те, які парфуми за своїм звучанням нагадують дорогі композиції, хоча коштують значно менше. Серед них — аромати від відомих брендів із цікавими нотами, які не обов’язково поступаються дорожчим варіантам.

Також ми повідомляли, що з роками парфумерні вподобання часто стають більш визначеними: вже зрозуміло, які ноти подобаються, а від яких ароматів швидко втомлюєшся. Тому жінки нерідко повертаються до перевірених композицій, які впізнають за шлейфом і отримують компліменти. П’ять парфумів, які можуть зацікавити зрілих жінок.