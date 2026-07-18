Загар будет выглядеть еще лучше: 3 идеальных цвета маникюра

Летний маникюр. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Летом даже самый простой маникюр может сделать образ более эффектным. Особенно если правильно подобрать цвет лака. Некоторые оттенки красиво контрастируют с загорелой кожей, благодаря чему она кажется еще более золотистой и ухоженной.

Новини.LIVE расскажет о трех цветах, которые этим летом смотрятся особенно удачно.

Молочный

Если хочется чего-то сдержанного, но стильного, молочный лак — один из лучших вариантов. Полупрозрачное покрытие будет выглядеть легко и аккуратно, а на фоне загорелой кожи ногти кажутся еще более ухоженными. Такой маникюр подходит практически к любой одежде и уместен как для отдыха, так и для работы.

Красный

Красный маникюр никогда не выходит из моды, но в этом сезоне стоит обратить внимание именно на теплые оттенки. Они прекрасно сочетаются с загаром, придают образу яркость и делают руки визуально более ухоженными. Холодные винные оттенки лучше оставить на осень.

Жёлтый

Солнечный желтый стал одним из самых заметных трендов лета-2026. Он ассоциируется с отдыхом, хорошим настроением и теплыми днями. На загорелой коже такой оттенок выглядит очень выразительно, поэтому неудивительно, что его все чаще выбирают и мастера, и модницы.

Ранее мы писали о том, какие тренды в маникюре в последнее время стали очень популярными в социальных сетях. Речь идет о минималистичных дизайнах, которые понравятся тем, кто устал от избыточного декора.

Также Новини.LIVE сообщали об удачных вариантах маникюра для женщин, планирующих отпуск. Это очень подходящее время для экспериментов.