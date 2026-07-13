Универсальные шорты на лето-2026: какие модели носит Надя Дорофеева

Надя Дорофеева. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Летом хочется одеваться легко, но при этом выглядеть стильно. Именно поэтому многие обращают внимание на образы Нади Дорофеевой. Певица в очередной раз показала, что даже самые простые шорты могут стать главной деталью гардероба.

Новини.LIVE подробнее разобрали некоторые из ее последних образов.

В этом сезоне она делает ставку сразу на несколько моделей, и все они легко вписываются в повседневный стиль.

Идеальные шорты на лето-2026 в гардеробе Дорофеевой

Свободные мини-шорты в спортивном стиле в тренде. У них мягкая резинка на талии и длинный шнурок, благодаря чему они выглядят непринужденно и очень комфортно. Светло-серый цвет легко сочетается с базовыми футболками, а высокая посадка визуально удлиняет ноги. Именно такие шорты сегодня часто можно увидеть в модных летних образах.

Спортивный образ певицы. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Не менее актуальной остается и льняная эстетика. Один из летних образов Дорофеевой дополнили короткие бежевые шорты. Они имеют простой крой, натуральный на вид материал и слегка необработанный край, что придает образу легкость. Такие модели одинаково уместны будут и в городе, и на отдыхе. Завершить образ звезда решила белой футболкой и удобной обувью.

Бежевые шорты. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Еще один фаворит певицы — короткие спортивные шорты в стиле Adidas с узнаваемыми тремя полосками по бокам. Это модель, которая уже давно стала классикой, но этим летом снова вернулась в тренды. Облегающий фасон подчеркивает силуэт, а благодаря простому дизайну их легко сочетать с кроп-топами, базовыми футболками, рубашками или худи в прохладные вечера.

Дорофеева в шортах от Adidas. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Именно разнообразие фасонов делает эти шорты универсальными. Если хочется максимально комфортного образа, стоит обратить внимание на свободные спортивные модели. Для легких городских образов прекрасно подойдут бежевые шорты из натуральной ткани. А тем, кто любит спортивный стиль с нотками ретро, стоит присмотреться к коротким моделям с контрастными полосками.

Похоже, этим летом Надя Дорофеева в очередной раз напоминает, что самые модные вещи не обязательно должны быть сложными. Достаточно правильно подобранных шорт, которые легко сочетаются с базовым гардеробом и остаются актуальными независимо от случая.

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