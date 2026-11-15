Парикмахер окрашивает волосы девушке. Фото: magnific

Цвет волос способен изменить не только внешность, но и то, как воспринимается естественный оттенок глаз. Правильно подобранный цвет помогает выделить глаза, сделать их естественный оттенок более заметным или придать взгляду глубину. Поэтому перед записью к колористу стоит присмотреться к своим глазам, ведь именно в них может быть подсказка для удачного выбора.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на InStyle.

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Какой цвет волос подходит карим глазам

Карие глаза бывают очень разными. В одних заметны золотистые вкрапления, в других преобладает темно-коричневый цвет. От этого зависит, какая окраска поможет сделать взгляд более выразительным.

Шоколадный и темно-каштановый

Насыщенные коричневые оттенки подчеркивают глубину карих глаз. Для темно-карих глаз можно выбрать более глубокий каштановый оттенок.

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Карамельный

У карих глаз с медовыми или янтарными вкраплениями есть своя особенность: при разном освещении они могут казаться светлее. Карамельные пряди помогут выделить эти переливы. Не обязательно окрашивать все волосы — нескольких светлых прядей у лица может быть достаточно.

Бордовый и махагоновый

Красновато-фиолетовые оттенки подойдут тем, кто хочет отойти от привычного коричневого. Они создают выразительный контраст с карими глазами, особенно темными.

Какой цвет волос подходит голубым глазам

Голубые глаза могут иметь как холодный сероватый, так и насыщенный синий оттенок. Поэтому выбор цвета волос зависит от того, хочется ли сохранить прохладную гамму или добавить внешности тепла.

Платиновый блонд

Почти серебристые волосы подчеркивают холодный оттенок голубой радужки. Такое окрашивание обычно подходит светлой коже с холодным подтоном. В то же время платиновый блонд требует регулярного ухода и поддержания цвета.

Золотистый блонд

Теплый блонд создает заметный контраст с голубыми глазами. Благодаря этому радужная оболочка может казаться ярче. Такой вариант подойдет тем, кому холодные оттенки кажутся слишком резкими.

Медный и рыжевато-каштановый

Медные оттенки привлекают внимание к голубым глазам. Это один из самых выразительных вариантов для тех, кто не боится перемен.

Какой цвет волос подходит к зеленым глазам

Зеленая радужка может иметь желтоватые, серые или золотистые вкрапления. Именно они влияют на то, как будет восприниматься новый цвет волос.

Медный и рыжий

Теплые рыжие оттенки создают контраст с зелеными глазами. Медный помогает выделить цвет радужки, а насыщенный рыжий придает образу выразительности.

Каштановый

Коричневый с красноватым подтоном помогает выделить зеленый цвет радужки. Такой вариант подойдет тем, кто хочет оставить волосы темными, но немного изменить их оттенок.

Какой цвет волос подходит ореховым глазам

Ореховые глаза сочетают в себе коричневые, зеленые и золотистые оттенки. При разном освещении один из них может становиться более заметным. Поэтому при выборе окраски можно ориентироваться на тот цвет, который хочется подчеркнуть.

Медный

Приглушенный медный или коричный оттенок поможет выделить зеленые вкрапления. Он не такой яркий, как насыщенный рыжий, поэтому подойдет для более сдержанного образа.

Медово-коричневый и карамельный

Теплые коричневые оттенки подчеркивают золотистые переливы в радужной оболочке глаз. Они могут стать хорошим выбором для тех, кто не хочет отказываться от естественного цвета волос.

Каштановый с золотистыми прядями

Такое окрашивание придает темным волосам светлые переливы. Золотистые пряди у лица помогают выделить сразу несколько оттенков ореховых глаз.

Какой цвет волос подходит янтарным глазам

Янтарные глаза имеют золотисто-желтый или медный оттенок. В отличие от ореховых, в них обычно меньше выраженного зеленого цвета. Поэтому при окрашивании можно либо подчеркнуть теплоту радужки, либо создать контраст.

Темный эспрессо

Глубокий коричневый цвет создает контраст с золотистыми глазами. Благодаря этому радужка может казаться светлее. Такой вариант подойдет любительницам темных волос.

Медовый и золотистый блонд

Светлые теплые оттенки перекликаются с золотистым цветом глаз. Они подойдут тем, кто хочет сохранить теплую гамму внешности.

Что учесть перед окрашиванием волос

Цвет глаз — не единственный ориентир. Важно также учитывать подтон кожи, естественный цвет волос и их состояние. Для кожи с холодным подтоном часто выбирают пепельные, жемчужные и прохладные коричневые оттенки. Теплому подтону обычно идут золотистые, медовые, карамельные и медные цвета. При нейтральном подтоне выбор значительно шире.

Не менее важно оценить состояние волос. Например, переход от темного окрашивания к платиновому блонду может потребовать нескольких этапов осветления. Это стоит обсудить с колористом заранее.

Для тех, кто не готов к радикальным изменениям, есть другие варианты. Тонирование, деликатное мелирование или несколько светлых прядей у лица помогут проверить, как новый оттенок влияет на внешность. Иногда именно небольшое изменение цвета позволяет увидеть глаза по-новому.

Ранее мы писали о том, на чем основана техника окрашивания волос Instant Highlights. Во время процедуры мастер использует специальный нагревательный инструмент, который ускоряет осветление волос. При этом результат и особенности процедуры отличаются от привычного мелирования.

Также Новини.LIVE сообщали, что медовый блонд, который ассоциируется с образами Бейонсе в 2000-х, снова возвращается в моду. Его теплый оттенок подходит к различным образам, а плавный переход между цветами помогает избежать заметного контраста с отросшими корнями. Поэтому такое окрашивание не придется часто обновлять в салоне.