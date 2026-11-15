Перукар фарбує волосся дівчині. Фото: magnific

Колір волосся здатен змінити не лише зовнішність, а й те, як сприймається природний відтінок очей. Правильно підібраний колір допомагає виділити очі, зробити їхній природний відтінок помітнішим або додати погляду глибини. Тому перед записом до колориста варто придивитися до власних очей, адже саме в них може бути підказка для вдалого вибору.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на InStyle.

Реклама

Який колір волосся підходить карим очам

Карі очі бувають дуже різними. В одних помітні золотисті вкраплення, в інших переважає темно-коричневий колір. Від цього залежить, яке фарбування допоможе зробити погляд виразнішим.

Шоколадний і темно-каштановий

Насичені коричневі відтінки підкреслюють глибину карих очей. Для темно-карих очей можна обрати глибший каштановий.

Читайте також:

Карамельний

У карих очах із медовими або бурштиновими вкрапленнями є своя особливість: за різного освітлення вони можуть здаватися світлішими. Карамельні пасма допоможуть виділити ці переливи. Не обов'язково фарбувати все волосся — кількох світлих пасом біля обличчя може бути достатньо.

Бордовий і махагоновий

Червонувато-фіолетові відтінки підійдуть тим, хто хоче відійти від звичного коричневого. Вони створюють виразний контраст із карими очима, особливо темними.

Який колір волосся підходить блакитним очам

Блакитні очі можуть мати як холодний сіруватий, так і насичений синій відтінок. Тому вибір волосся залежить від того, чи хочеться зберегти прохолодну гаму, чи додати зовнішності тепла.

Платиновий блонд

Майже сріблясте волосся підкреслює холодний відтінок блакитної райдужки. Таке фарбування зазвичай пасує світлій шкірі з холодним підтоном. Водночас платиновий блонд потребує регулярного догляду та підтримання кольору.

Золотистий блонд

Теплий блонд створює помітний контраст із блакитними очима. Завдяки цьому райдужка може здаватися яскравішою. Такий варіант підійде тим, кому холодні відтінки здаються надто різкими.

Мідний і рудувато-каштановий

Мідні відтінки привертають увагу до блакитних очей. Це один із найвиразніших варіантів для тих, хто не боїться змін.

Який колір волосся підходить зеленим очам

Зелена райдужка може мати жовтуваті, сірі або золотисті вкраплення. Саме вони впливають на те, як сприйматиметься новий колір волосся.

Мідний і рудий

Теплі руді відтінки створюють контраст із зеленими очима. Мідний допомагає виділити колір райдужки, а насичений рудий додає образу виразності.

Каштановий

Коричневий із червонуватим підтоном допомагає виділити зелений колір райдужки. Такий варіант підійде тим, хто хоче залишити волосся темним, але трохи змінити його відтінок.

Який колір волосся підходить горіховим очам

Горіхові очі поєднують коричневі, зелені та золотисті відтінки. За різного освітлення один із них може ставати помітнішим. Тому під час вибору фарбування можна орієнтуватися на той колір, який хочеться підкреслити.

Мідний

Приглушений мідний або коричний відтінок допоможе виділити зелені вкраплення. Він не такий яскравий, як насичений рудий, тому підійде для більш стриманого образу.

Медово-коричневий і карамельний

Теплі коричневі відтінки підкреслюють золотисті переливи в райдужці. Вони можуть стати хорошим вибором для тих, хто не хоче відмовлятися від природного кольору волосся.

Каштановий із золотистими пасмами

Таке фарбування додає темному волоссю світлих переливів. Золотисті пасма біля обличчя допомагають виділити одразу кілька відтінків горіхових очей.

Який колір волосся підходить бурштиновим очам

Бурштинові очі мають золотисто-жовтий або мідний відтінок. На відміну від горіхових, у них зазвичай менше вираженого зеленого кольору. Тому під час фарбування можна або підкреслити теплоту райдужки, або створити контраст.

Темний еспресо

Глибокий коричневий колір створює контраст із золотистими очима. Завдяки цьому райдужка може здаватися світлішою. Такий варіант підійде любителькам темного волосся.

Медовий і золотистий блонд

Світлі теплі відтінки перегукуються із золотистим кольором очей. Вони підійдуть тим, хто хоче зберегти теплу гаму зовнішності.

Що врахувати перед фарбуванням волосся

Колір очей — не єдиний орієнтир. Важливо також зважати на підтон шкіри, природний колір волосся та його стан. Для шкіри з холодним підтоном часто обирають попелясті, перлинні й прохолодні коричневі відтінки. Теплому підтону зазвичай пасують золотисті, медові, карамельні та мідні кольори. За нейтрального підтону вибір значно ширший.

Не менш важливо оцінити стан волосся. Наприклад, перехід від темного фарбування до платинового блонду може потребувати кількох етапів освітлення. Це варто обговорити з колористом заздалегідь.

Для тих, хто не готовий до радикальних змін, є інші варіанти. Тонування, делікатне мелірування або кілька світлих пасом біля обличчя допоможуть перевірити, як новий відтінок впливає на зовнішність. Іноді саме невелика зміна кольору дає змогу побачити очі по-новому.

Раніше ми писали про те, на чому побудована техніка фарбування волосся Instant Highlights. Під час процедури майстер використовує спеціальний нагрівальний інструмент, який прискорює освітлення волосся. Водночас результат і особливості процедури відрізняються від звичного мелірування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що медовий блонд, який асоціюється з образами Бейонсе у 2000-х, знову повертається в моду. Його теплий відтінок пасує до різних образів, а плавний перехід між кольорами допомагає уникнути помітного контрасту з відрослими коренями. Тому таке фарбування не доведеться часто оновлювати в салоні.