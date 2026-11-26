Парфюм. Фото: magnific

В конце XIX века названия парфюмерных изделий могли давать представление о способе их изготовления и концентрации. Слово "двойной" означало, что продукт был более крепким; в частности, речь шла о повторной перегонке. В словаре 1895 года среди примеров упоминались двойной ром и двойной одеколон. А "тройным" называли спирт, который перегоняли трижды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.media.

Реклама

Эта система касалась и ароматических вод. Парфюмеры могли изготавливать простые, двойные и тройные варианты одного аромата. Для их производства использовали одно и то же сырье, но изменяли его количество по отношению к воде. Чем меньше воды добавляли к цветам, тем насыщеннее получался аромат.

Подобное различие существовало и за пределами Российской империи. В Германии в 1830-х годах продавали простую и двойную кельнскую воду, причем последняя стоила дороже. А в харьковском прейскуранте оптовой фирмы за 1912 год двойной и тройной одеколоны были представлены как отдельные товары.

Как одеколон стал популярным

История одеколона началась в Кельне. В 1709 году парфюмер Иоганн Мария Фарина создал ароматическую воду, которую назвал в честь города. Запах цитрусов, цветов и трав напоминал ему весеннее утро в Италии после дождя. Среди покупателей был и Гете, который заказывал сразу шесть флаконов.

Читайте также:

Спрос на кельнскую воду быстро привлек конкурентов. Другие торговцы начали выпускать похожие ароматы, а некоторые даже использовали имя Фарины, пытаясь выдать свой товар за оригинал. Со временем название "Eau de Cologne" перестало быть привязанным к конкретному производителю и стало обозначать целый тип парфюмерии.

Почему "Тройной" быстро выветривался

В классическом одеколоне преобладают цитрусовые ноты: лимон, апельсин, бергамот. К ним добавляют лаванду, розмарин и другие ароматические компоненты. Спирта в составе много, поэтому после нанесения он испаряется первым, а свежий запах сохраняется ненадолго.

Именно так и задумывали этот продукт. Одеколон использовали для освежения кожи, в частности после бритья, а не как духи, аромат которых должен сопровождать человека весь день. Со временем названия ароматических вод стали связывать с концентрацией душистых веществ. Одеколон оказался среди самых легких парфюмерных средств, в которых ароматических масел меньше, чем в туалетной воде или духах.

Поэтому "Тройной" и стал таким парадоксом: название, которое когда-то намекало на стойкость, со временем закрепилось за дешевой, легкой и нестойкой ароматической водой. А шутка о трех товарищах пережила и саму историю происхождения названия.

Ранее мы писали о том, что цена духов не всегда гарантирует их хорошее звучание на коже. Тем более что есть ароматы с действительно красивым шлейфом и сложными нотами, за которые не придется отдавать половину зарплаты.

Также мы сообщали, что для женщин, предпочитающих выразительные и изысканные ароматы, духи являются важной частью образа. Композиции, которые гармонично раскрываются на зрелой коже и оставляют заметный шлейф. Именно на них стоит обратить внимание женщинам после 50 лет.