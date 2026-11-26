Парфуми. Фото: magnific

Наприкінці XIX століття назви парфумерних виробів могли розповісти про спосіб їх виготовлення та концентрацію. Слово "подвійний" означало, що продукт був міцнішим, зокрема йшлося про повторну перегонку. У словнику 1895 року серед прикладів згадували подвійний ром і подвійний одеколон. А "потрійним" називали спирт, який переганяли тричі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ukr.media.

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Ця система стосувалася й ароматичних вод. Парфумери могли виготовляти простий, подвійний та потрійний варіанти одного аромату. Для їхнього виробництва використовували однакову сировину, але змінювали її кількість відносно води. Що менше води додавали до квітів, то насиченішим виходив аромат.

Подібне розрізнення існувало й за межами Російської імперії. У Німеччині в 1830-х роках продавали просту та подвійну кельнську воду, причому остання коштувала дорожче. А в харківському прейскуранті гуртової фірми за 1912 рік подвійний і потрійний одеколони були представлені як окремі товари.

Як одеколон став популярним

Історія одеколону почалася в Кельні. У 1709 році парфумер Йоганн Марія Фаріна створив ароматичну воду, яку назвав на честь міста. Запах цитрусів, квітів і трав нагадував йому весняний ранок в Італії після дощу. Серед покупців був і Гете, який замовляв одразу шість флаконів.

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Попит на кельнську воду швидко привернув конкурентів. Інші торговці почали випускати схожі аромати, а дехто навіть використовував ім'я Фаріни, намагаючись видати свій товар за оригінал. Згодом назва "Eau de Cologne" перестала бути прив'язаною до конкретного виробника й стала позначати цілий тип парфумерії.

Чому "Потрійний" швидко вивітрювався

У класичному одеколоні переважають цитрусові ноти: лимон, апельсин, бергамот. До них додають лаванду, розмарин та інші ароматичні компоненти. Спирту у складі багато, тому після нанесення він випаровується першим, а свіжий запах залишається ненадовго.

Так і задумували цей продукт. Одеколон використовували для освіження шкіри, зокрема після гоління, а не як парфуми, аромат яких має супроводжувати людину весь день. Згодом назви ароматичних вод почали пов'язувати з концентрацією запашних речовин. Одеколон опинився серед найлегших парфумерних засобів, де ароматичних олій менше, ніж у туалетній воді чи парфумах.

Тому "Потрійний" і став таким парадоксом: назва, яка колись натякала на міцність, з часом закріпилася за дешевою, легкою та нестійкою ароматичною водою. А жарт про трьох товаришів пережив і саму історію походження назви.

Раніше ми писали про те, що ціна парфумів не завжди гарантує їх гарне звучання на шкірі. Тим паче є аромати з дійсно красивим шлейфом й складними нотами, за які не доведеться віддавати половину зарплати.

Також ми повідомляли, що для жінок, які віддають перевагу виразним і вишуканим ароматам, парфуми є важливою частиною образу. Композиції, що гармонійно розкриваються на зрілій шкірі та залишають помітний шлейф. Саме на них варто звернути увагу жінкам після 50 років.