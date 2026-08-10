Тина Кароль удивила своим образом в черном платье: ранее в похожем видели Лесю Никитюк

Леся Никитюк и Тина Кароль. Фото: Instagram/lesia_nikituk и Instagram/tina_karol. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала новый образ в черном платье с откровенными вырезами и металлическими деталями. В сети уже предполагают, что это может быть модель французского бренда Mugler — тем более что ранее в похожем платье замечали Лесю Никитюк.

Новини.LIVE расскажет об этом наряде подробнее.

Платье, которое легко узнать

На новых фото в Instagram Тина Кароль позирует в черном платье миди, которое плотно облегает фигуру. Его главная деталь — открытые вырезы в зоне декольте и тонкие бретели с небольшими металлическими пряжками.

По дизайну модель действительно напоминает эстетику Mugler. Французский бренд давно работает с облегающими силуэтами, выразительными линиями тела и деталями, которые придают одежде немного дерзости.

Есть еще одна интересная деталь. Ранее в очень похожем черном платье появлялась Леся Никитюк. Поэтому предположение о Mugler вполне логично, хотя точное название модели и ее происхождение еще предстоит подтвердить.

Отметим, что на Тине платье выглядит совсем по-другому. Певица не стала перегружать образ украшениями или сложной прической — основное внимание остается на самом платье и его крое. Благодаря этому даже довольно смелые вырезы на нем не выглядят случайной деталью.

На Лесе Никитюк эта же модель воспринималась более дерзко. Ее высокий рост и спортивное телосложение подчеркивали геометрию платья и делали образ более резким. Именно в этом и заключается интерес такой вещи: одно платье может меняться в зависимости от того, кто его носит и как именно его стилизует. В случае с Тиной Кароль оно стало частью более сдержанного, но все равно очень выразительного образа.

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