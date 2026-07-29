Так делают в салонах: секрет укладки феном, которая держится несколько дней

Укладка феном, красивые волосы. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

В первый день после укладки волосы выглядят безупречно, а уже на следующее утро объем почти исчезает, а пряди начинают пушиться. Многие винят в этом погоду или "непослушные" волосы, хотя причина часто гораздо проще. Парикмахер Адам Рид объяснил, какие привычки помогают сохранить укладку свежей не несколько часов, а несколько дней.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Marie Claire.

Как правильно уложить волосы феном

Прежде всего стоит обратить внимание не на длину волос, а на кожу головы. Именно у корней скапливаются остатки стайлинговых средств, кожный жир и пыль. Если волосы недостаточно хорошо очищены, они быстро теряют объем у корней, даже если укладка была сделана идеально.

Парикмахер советует периодически использовать скраб для кожи головы. Он помогает удалить все лишнее, благодаря чему волосы дольше остаются легкими и лучше держат форму.

Еще одна ошибка — начинать укладывать волосы, когда они буквально мокрые. В таком случае фен приходится держать дольше, а высокая температура сильнее воздействует на пряди. Гораздо лучше сначала подсушить волосы примерно до состояния, когда они уже почти сухие, и только тогда браться за браш или круглую щетку.

Не менее важно правильно использовать средства для укладки. Это вовсе не означает, что их должно быть много. Достаточно нескольких продуктов, если каждый выполняет свою функцию.

Сначала — термозащита, чтобы уберечь волосы от горячего воздуха. Затем можно нанести средство для объёма или легкой фиксации, а после сушки — продукт, который сделает волосы гладкими и придаст блеск. В конце, при необходимости, прическу можно закрепить.

Девушка сушит волосы феном. Фото: magnific.

Также не стоит спешить сразу расчесывать волосы после сушки. Пока они горячие, форма еще не зафиксировалась. Если накрутить пряди на бигуди или просто оставить их в покое до полного остывания, укладка продержится значительно дольше.

В жаркую или влажную погоду тоже есть свои нюансы. Перед выходом на улицу волосы должны быть полностью сухими. Если внутри осталось хотя бы небольшое количество влаги, она быстро даст о себе знать — пряди начнут пушиться, а прическа потеряет аккуратный вид.

И еще одна мелочь, которая на самом деле имеет значение. Чем чаще прикасаться к волосам руками в течение дня, тем быстрее они загрязняются. На них попадают жир и влага с кожи, из-за чего объем пропадает гораздо раньше. Если хочется немного освежить укладку, лучше просто аккуратно расчесать волосы и нанести на кончики несколько капель легкого масла. Этого обычно достаточно, чтобы прическа снова приобрела ухоженный вид.

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