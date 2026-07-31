Стоит учитывать не только тренды: вещи, которые будут служить вам не один сезон

Джинсы, девушка в тренче. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Осенний гардероб не обязательно должен быть обширным. На самом деле достаточно нескольких удачных вещей, которые легко сочетаются друг с другом и не теряют актуальности из года в год. Именно такая база помогает быстро составлять образы, не задумываясь долго перед шкафом.

Редакция Новини.LIVE расскажет, что понадобится в первую очередь.

Базовые вещи на осень-2026

Если планируете обновить гардероб, начните с верхней одежды. Самым практичным выбором станет классическое пальто. Оно подходит почти ко всему — от джинсов до платьев, хорошо согревает и уместно выглядит на протяжении всего осеннего сезона. Тренч тоже остается красивой классикой, но он больше подходит для теплых сентябрьских дней. Когда температура начинает стремительно снижаться, пальто становится гораздо более комфортным вариантом.

Девушка в тренче. Фото из Instagram

Не менее важная вещь — хороший свитер. Лучше всего подходят модели свободного кроя с высоким воротником. Если есть возможность, обратите внимание на мериносовую шерсть или кашемир. Такие материалы хорошо сохраняют тепло, не выходят из моды и выглядят дорого даже без большого количества аксессуаров. Оттенки тоже лучше выбирать спокойные: молочный, графитовый, бежевый или цвет камел. Такой свитер легко носить и с джинсами, и с юбкой, а высокий воротник часто позволяет обойтись без шарфа.

Молочный свитер. Фото из Instagram

Еще одна вещь, без которой сложно представить осеннюю базу, — джинсы. Лучше всего смотрятся прямые модели или широкие джинсы с высокой или средней посадкой. Они гармонично сочетаются с объемными свитерами, длинными пальто и любой осенней обувью — от кроссовок до массивных ботинок. К тому же такой крой визуально вытягивает силуэт и остается актуальным уже не первый сезон.

Трендовые джинсы. Фото из Instagram

Именно эти три вещи станут основой гардероба, которую легко дополнять любимыми аксессуарами, сумками или обувью. Когда база подобрана удачно, создавать стильные образы гораздо проще, а каждая новая покупка легко вписывается в уже готовые сочетания.

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