Стильные стрижки для женщин старше 40 лет, которые практически не требуют укладки
Если давно хочется перемен, но вы не готовы кардинально менять стиль, стоит начать со стрижки. Именно она может освежить внешность, смягчить черты лица и даже визуально сбросить несколько лет. В 2026 году стилисты советуют обратить внимание на прически, которые не требуют сложного ухода и хорошо смотрятся даже без длительной укладки.
Новини.LIVE со ссылкой на ТСН расскажут о них подробнее.
Многослойный боб
Это один из тех вариантов, который практически никогда не выходит из моды. Волосы чуть ниже подбородка, легкие слои и естественный объем делают прическу живой. Луч всего она подойдет обладательницам тонких волос, ведь создает ощущение большей густоты. А светлый теплый блонд придает лицу свежесть.
Стрижка до плеч
Средняя длина остается универсальным решением. Благодаря внутренним слоям волосы становятся более пышными, а прическа легко держит форму. Такой вариант одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Если дополнить его теплыми каштановыми оттенками, образ станет еще более утонченным.
Шегги-боб
Для тех, кто любит легкую небрежность, но не хочет проводить много времени перед зеркалом. Текстурированная форма создает естественный объем, а медово-карамельное окрашивание делает волосы более живыми и блестящими. В результате прическа становится современной.
Удлиненный лоб
Еще один фаворит этого года. Длина до ключиц, четкие линии у лица и легкая филировка создают аккуратный силуэт. Прическа легко укладывается и хорошо сочетается с различными типами волос. Именно поэтому ее часто рекомендуют женщинам, которые хотят освежить внешность без радикальных изменений.
Ранее мы писали о том, что был проведен эксперимент, который показал, какая длина волос у женщин вызывает восторг у мужчин. Большинство интуитивно выбирает именно ее.
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