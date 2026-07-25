Стильная женщина их не выберет: 3 дизайна, которые не подходят для коротких ногтей

Маникюр. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Длинные ногти — не единственный способ сделать красивый маникюр. Короткая длина тоже может выглядеть очень стильно, но только при условии, что дизайн подобран удачно. Некоторые идеи, напротив, визуально укорачивают ногти, а руки кажутся менее изящными.

Новини.LIVE расскажет о нескольких популярных вариантах, от которых мастера советуют отказаться, если хочется получить аккуратный и современный результат.

Классический френч

Френч давно стал классикой, но именно на очень коротких ногтях он не всегда смотрится удачно. Белая полоска занимает слишком много места, из-за чего ногтевая пластина кажется еще меньше. К тому же сделать ровную и пропорциональную "улыбку" на минимальной длине довольно сложно. В результате маникюр может выглядеть не так элегантно, как ожидалось.

Френч на короткие ногти. Фото из Instagram

Слишком много декора

Стразы, блестки, патель, наклейки, объемные элементы и несколько цветов одновременно — все это на коротких ногтях часто выглядит неуместно. Небольшая площадь ногтя просто не позволяет такому дизайну "раскрыться". Вместо стильного акцента можно получить совсем не тот эффект.

В 2026 году в тренде минимализм: один деликатный рисунок, небольшой блестящий элемент или однотонное покрытие.

Декор. Фото из Instagram

Крупные рисунки

Еще одна распространенная ошибка — крупные цветы, сердца, геометрические фигуры или другие масштабные принты. На коротком ногте они занимают почти всю поверхность и выглядят непропорционально. Если уж хочется дизайна, лучше выбирать мелкие аккуратные детали, которые не перегружают маникюр.

Дизайн маникюра на короткие ногти. Фото из Instagram

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