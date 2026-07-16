Стилисты назвали самую модную стрижку лета 2026 года для волос средней длины
Если волосы быстро теряют форму, а после укладки уже через час становятся плоскими, стоит обратить внимание не на новые средства по уходу, а на стрижку. Именно она часто решает проблему объема лучше, чем любой стайлинг. Одной из самых актуальных остается стрижка "шегги".
Новини.LIVE расскажет о ней все, что нужно знать.
Какую стрижку сделать на волосы средней длины
Сегодня шегги делают уже не так, как несколько лет назад. Рваные кончики и многослойность никуда не исчезли, но прическа стала более естественной. Лучше всего шегги раскрывается на средней длине. Слои создают ощущение более густых волос, а отдельные пряди не лежат сплошным полотном. Благодаря этому прическа выглядит более динамичной даже без сложной укладки.
Эта стрижка хорошо подходит обладательницам тонких волос, которым не хватает объема у корней. В то же время она не перегружает густые волосы, а наоборот делает их визуально более легкими.
@tobiasbellhair
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Стрижку "шегги" можно сделать как на прямых, так и на волнистых или кудрявых волосах. Перед стрижкой стоит только обсудить с мастером, насколько выраженной должна быть текстура, ведь от этого зависит конечный результат.
Еще одна причина популярности шегги — простая укладка. Волос достаточно высушить феном, а если хочется сильнее подчеркнуть слои, можно использовать немного текстурирующего средства. Именно благодаря этому прическа не требует ежедневных сложных манипуляций и сохраняет форму без большого количества стайлинга.
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