Стилисты назвали 3 лучшие стрижки для женщин старше 40 лет: будете выглядеть эффектно

Парикмахер, женщина с короткой стрижкой. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

После 40 лет большинство женщин хочет найти стрижку, которая будет выглядеть ухоженно без ежедневной укладки. И это вполне реально. Если форма выполнена правильно, волосы сами ложатся так, как нужно, а времени на утренние сборы требуется значительно меньше. Именно поэтому стилисты все чаще советуют стрижки с легкими слоями и плавными переходами длины.

Новини.LIVE расскажет, о каких именно стрижках идет речь.

Какие стрижки стоит попробовать после 40 лет

Каскад

Каскад уже много лет не выходит из моды, и причина проста — он подходит почти всем. Благодаря ему волосы становятся легче, объемнее и двигаются естественно. Особенно удачно такая стрижка смотрится на длине ниже плеч. Она делает образ более свежим. Если еще и выбрать теплый каштановый или шоколадный оттенок, волосы будут выглядеть более блестящими и ухоженными.

Каскад. Фото из Instagram

Шегги

Шегги — хороший выбор для тех, кто любит современные прически. Благодаря разной длине прядей волосы приобретают естественный объем, даже если они тонкие. Такую стрижку не нужно долго укладывать — достаточно высушить волосы феном или даже оставить высыхать естественным образом. А светлые карамельные пряди или легкое мелирование сделают текстуру еще более заметной.

Шегги. Фото из Instagram

Короткая текстурная стрижка

Тем, кто предпочитает короткие волосы, стоит обратить внимание на стрижку с объемной макушкой и аккуратным затылком. Она выглядит современно, хорошо держит форму и почти не требует сложного ухода. Такая прическа открывает лицо, подчеркивает скулы и делает черты более выразительными. Она очень красиво смотрится на светлом или холодном блонде, хотя и на темных волосах эта стрижка будет роскошной.

Пикси. Фото из Instagram

Главное преимущество всех этих стрижек в том, что они не требуют много времени на укладку. Достаточно правильной формы, регулярного обновления среза и обычного домашнего ухода, чтобы волосы каждый день выглядели ухоженно и свежо.

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