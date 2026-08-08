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Главная Мода Стилист объяснила, почему после родов не стоит носить старые джинсы

Стилист объяснила, почему после родов не стоит носить старые джинсы

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 07:47
Стилистка призвала пересмотреть гардероб после родов: почему стоит начать с джинсов
Джинсы. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

После рождения ребенка многие женщины спешат вернуться к привычному размеру одежды. Но стилисты советуют не ориентироваться исключительно на старые джинсы, ведь это зачастую лишь создает лишнее давление.

Новини.LIVE со ссылкой на комментарий стилистки Галины Денисюк 1+1 расскажет, почему стоит пересмотреть свой гардероб в этот период.

После родов женщины нередко оставляют в шкафу любимые джинсы "на потом". Кажется, что еще немного — и они снова застегнутся. Однако ежедневное напоминание о вещи, которая пока не подходит, может действовать совсем не как мотивация.

Почему после родов стоит купить новые джинсы

Стилист Галина Денисюк считает, что гардероб должен поддерживать женщину, а не заставлять ее каждое утро переживать из-за цифры на этикетке. Именно поэтому она советует временно убрать такие вещи из поля зрения и вместо этого купить несколько моделей, которые хорошо сидят на фигуре сейчас.

Подобного мнения придерживаются и многие специалисты в сфере стиля. Например, американская стилистка Элисон Борнштейн неоднократно говорила, что одежда должна подстраиваться под человека, а не человек — под одежду. Когда вещи удобны и хорошо сидят, они придают уверенности гораздо больше, чем постоянные попытки втиснуться в меньший размер.

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Это не означает, что нужно полностью менять гардероб. Часто достаточно нескольких базовых вещей. Стоит обратить внимание на джинсы или брюки прямого или свободного кроя, платья, идеально подчеркивающие талию, рубашки и жакеты с четкой формой. Такая одежда не сковывает движений и в то же время помогает сохранить пропорции силуэта.

Еще одно распространенное заблуждение — прятаться за бесформенными худи или слишком большими футболками. Со стороны кажется, что они скрывают все лишнее, но на практике часто делают фигуру более массивной. Гораздо лучше подходят вещи правильного кроя, которые не обтягивают тело, но и не висят мешком.

Стоит помнить, что после беременности организм восстанавливается постепенно, и этот процесс у каждой женщины проходит по-своему, поэтому спешить здесь не стоит.

Ранее мы писали о том, какие вещи, по рекомендации стилистов, лучше убрать из своего гардероба. Пришло время заменить и некоторые джинсы на более современную альтернативу.

Также Новини.LIVE сообщали, как Злата Огневич стилизует джинсы в этом сезоне. Они привлекли внимание своим необычным декором.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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