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Головна Мода Стилістка пояснила, чому після пологів не варто носити старі джинси

Стилістка пояснила, чому після пологів не варто носити старі джинси

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 07:47
Стилістка закликала переглянути гардероб після пологів: чому варто почати із джинсів
Джинси. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Після народження дитини багато жінок поспішають повернутися до звичного розміру одягу. Але стилісти радять не перетворювати старі джинси на головний орієнтир, адже це часто лише додає зайвого тиску. 

Новини.LIVE з посиланням на коментар стилістки Галини Денисюк 1+1 розповість, чому варто переглянути свій гардероб у цей період.

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Після пологів жінки нерідко залишають у шафі улюблені джинси "на потім". Здається, що ще трохи і вони знову застібнуться. Проте щоденне нагадування про річ, яка поки не підходить, може працювати зовсім не як мотивація.

Чому після пологів варто купити нові джинси

Стилістка Галина Денисюк вважає, що гардероб має підтримувати жінку, а не змушувати її щоранку переживати через цифру на етикетці. Саме тому вона радить тимчасово прибрати такі речі з поля зору й натомість купити кілька моделей, які добре сидять на фігурі зараз.

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Схожої думки дотримуються й багато фахівців у сфері стилю. Наприклад, американська стилістка Елісон Борнштейн неодноразово говорила, що одяг повинен підлаштовуватися під людину, а не людина — під одяг. Коли речі комфортні й добре сидять, вони додають упевненості значно більше, ніж постійні спроби вміститися в менший розмір.

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Це не означає, що потрібно повністю змінювати гардероб. Часто достатньо кількох базових речей. Варто звернути увагу на джинси або штани прямого чи вільного крою, сукні, які ідеально окреслюють талію, сорочки та жакети з чіткою формою. Такий одяг не сковує рухів і водночас допомагає зберегти пропорції силуету.

Ще одна поширена помилка — ховатися за безформними худі чи надто великими футболками. З боку здається, що вони приховують усе зайве, але на практиці часто роблять фігуру масивнішою. Набагато краще працюють речі правильного крою, які не обтягують тіло, але й не висять мішком.

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Варто пам'ятати, що після вагітності організм відновлюється поступово, і цей процес у кожної жінки проходить по-своєму, тож поспішати тут не варто.

Раніше ми писали про те, які речі за рекомендацією стилістів краще прибрати з свого гардероба. Прийшов час замінити і деякі джинси на більш сучасну альтернативу.

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Також Новини.LIVE повідомляли, яким чином Злата Огнєвіч стилізує джинси цього сезону. Вони привернули увагу своїм особливим декором.

стилісти цікаві факти які джинси в моді
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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