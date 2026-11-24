Женщине моют голову в салоне. Фото: magnific

При мытье головы многие привыкли наносить шампунь дважды: сначала средство почти не пенится, зато при втором нанесении волосы покрываются густой пеной. Из-за этого может показаться, что без двух этапов не обойтись. На самом деле все зависит от того, насколько быстро жирнеет кожа головы, когда вы в последний раз мыли волосы и пользуетесь ли средствами для укладки.

Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.media расскажут, когда нужно мыть голову дважды.

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Почему шампунь плохо пенится при первом мытье

Если во время первого намыливания шампунь почти не пенится, не спешите добавлять еще одну порцию. На коже головы скапливаются кожное сало, остатки косметики и пыль. Они влияют на образование пены, поэтому средство может почти не пениться. После смывания части загрязнений ситуация меняется: при повторном нанесении пены обычно становится больше.

Впрочем, ее количество нельзя считать точным показателем чистоты волос. Например, безсульфатные шампуни и средства для сухих или окрашенных волос часто пенятся слабее. Но это не означает, что они плохо очищают кожу головы.

Когда стоит мыть голову шампунем дважды

Повторное нанесение шампуня уместно, если волосы быстро жирнеют, вы несколько дней не мыли голову или пользовались лаком, муссом, гелем или воском. В таких случаях одного мытья иногда недостаточно, чтобы удалить остатки средств и излишки кожного сала. Если же вы моете голову ежедневно или через день, не пользуетесь средствами для укладки и не замечаете чрезмерной жирности, обычно хватает одного мытья. Не нужно повторять процедуру только потому, что так советуют в видео об уходе за волосами.

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Как правильно мыть голову шампунем

Важно не только то, сколько раз вы наносите средство, но и то, как именно моете волосы. Несколько простых правил помогут очистить кожу головы без лишнего трения.

Сначала смочите волосы. Промойте их теплой водой по всей длине, прежде чем приступать к шампуню.

Промойте их теплой водой по всей длине, прежде чем приступать к шампуню. Не переборщите с количеством средства. На волосы средней длины ориентировочно понадобится две чайные ложки шампуня. Для коротких волос нужно меньше, для длинных и густых — больше.

На волосы средней длины ориентировочно понадобится две чайные ложки шампуня. Для коротких волос нужно меньше, для длинных и густых — больше. Наносите шампунь на корни. Сначала разотрите его в ладонях, а затем распределите по коже головы. Намыливать всю длину не нужно: при смывании пена пройдет сквозь волосы.

Сначала разотрите его в ладонях, а затем распределите по коже головы. Намыливать всю длину не нужно: при смывании пена пройдет сквозь волосы. Массируйте подушечками пальцев. Не царапайте кожу ногтями. Достаточно уделить этому процессу примерно 30–60 секунд.

Не царапайте кожу ногтями. Достаточно уделить этому процессу примерно 30–60 секунд. Не оставляйте шампунь надолго. Если на упаковке нет отдельной рекомендации, смывайте его после очищения кожи головы.

Итак, универсального правила о двух намыливаниях нет. Ориентируйтесь на частоту мытья, количество средств для укладки и состояние кожи головы. Если после одного раза волосы чистые, нет необходимости повторять процедуру.

Ранее мы писали о том, что зимой волосы часто быстрее жирнеют под шапкой, а кончики могут становиться сухими и ломкими из-за холода и сухого воздуха в помещениях. Поэтому привычный график мытья головы иногда меняется. Но нужно ли мыть волосы чаще или, наоборот, реже в холодное время года? Все зависит от состояния кожи головы, а некоторые привычки при уходе могут только ухудшить ситуацию.

Также мы сообщали, что после 50 лет волосы могут стать тоньше, суше и более ломкими. Из-за этого привычные средства и способы ухода не всегда дают тот же результат, что и раньше. Важную роль играет даже мытье головы. Поэтому стоит пересмотреть несколько привычных привычек, чтобы не ухудшать его состояние.