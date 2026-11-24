Жінці миють голову в салоні. Фото: magnific

Під час миття голови багато хто звик наносити шампунь двічі: спочатку засіб майже не піниться, зате під час другого намилювання волосся вкривається густою піною. Через це може здаватися, що без двох етапів не обійтися. Насправді все залежить від того, наскільки швидко жирніє шкіра голови, коли ви востаннє мили волосся та чи користуєтеся засобами для укладання.

Новини.LIVE з посиланням на Ukr.media розповість, коли потрібно голову мити двічі.

Реклама

Чому шампунь погано піниться під час першого миття

Якщо під час першого намилювання шампунь майже не піниться, не поспішайте додавати ще одну порцію. На шкірі голови накопичуються шкірне сало, залишки косметики та пил. Вони впливають на утворення піни, тому засіб може майже не пінитися. Після змивання частини забруднень ситуація змінюється: під час повторного нанесення піни зазвичай стає більше.

Втім, її кількість не можна вважати точним показником чистоти волосся. Наприклад, безсульфатні шампуні та засоби для сухого або фарбованого волосся часто піняться слабше. Але це не означає, що вони погано очищують шкіру голови.

Коли варто мити голову шампунем двічі

Друге нанесення шампуню доречне, якщо волосся швидко жирніє, ви кілька днів не мили голову або користувалися лаком, мусом, гелем чи воском. У таких випадках одного миття іноді недостатньо, щоб прибрати залишки засобів і надлишок шкірного сала. Якщо ж ви миєте голову щодня або через день, не користуєтеся стайлінгом і не помічаєте надмірної жирності, зазвичай вистачає одного намилювання. Не потрібно повторювати процедуру лише тому, що так радять у відео про догляд за волоссям.

Читайте також:

Як правильно мити голову шампунем

Важливо не тільки те, скільки разів ви наносите засіб, а й те, як саме миєте волосся. Кілька простих правил допоможуть очистити шкіру голови без зайвого тертя.

Спочатку змочіть волосся. Промийте його теплою водою по всій довжині, перш ніж братися за шампунь.

Промийте його теплою водою по всій довжині, перш ніж братися за шампунь. Не перебільшуйте з кількістю засобу. На середню довжину орієнтовно знадобляться дві чайні ложки шампуню. Для короткого волосся потрібно менше, для довгого та густого — більше.

На середню довжину орієнтовно знадобляться дві чайні ложки шампуню. Для короткого волосся потрібно менше, для довгого та густого — більше. Наносьте шампунь на корені. Спочатку розітріть його в долонях, а потім розподіліть по шкірі голови. Намилювати всю довжину не потрібно: під час змивання піна пройде крізь волосся.

Спочатку розітріть його в долонях, а потім розподіліть по шкірі голови. Намилювати всю довжину не потрібно: під час змивання піна пройде крізь волосся. Масажуйте подушечками пальців. Не дряпайте шкіру нігтями. Достатньо приділити миттю приблизно 30–60 секунд.

Не дряпайте шкіру нігтями. Достатньо приділити миттю приблизно 30–60 секунд. Не залишайте шампунь надовго. Якщо на упаковці немає окремої рекомендації, змивайте його після очищення шкіри голови.

Отже, універсального правила про два намилювання немає. Орієнтуйтеся на частоту миття, кількість засобів для укладання та стан шкіри голови. Якщо після одного разу волосся чисте, немає потреби повторювати процедуру.

Раніше ми писали про те, що взимку волосся часто швидше жирніє під шапкою, а кінчики можуть ставати сухими й ламкими через холод та сухе повітря в приміщеннях. Тому звичний графік миття голови іноді змінюється. Але чи потрібно мити волосся частіше або, навпаки, рідше в холодну пору? Усе залежить від стану шкіри голови, а деякі звички під час догляду можуть лише погіршити ситуацію.

Також ми повідомляли, що після 50 років волосся може стати тоншим, сухішим і більш ламким. Через це звичні засоби та способи догляду не завжди дають той самий результат, що раніше. Важливу роль відіграє навіть миття голови. Тому варто переглянути кілька звичних звичок, щоб не погіршувати його стан.