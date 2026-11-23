Девушка расчесывает волосы. Фото: magnific

Зимой наши волосы часто начинают вести себя совсем не так, как нам хотелось бы: кончики секутся, пряди электризуются, а у корней быстрее появляется жирность. На это влияют мороз, сухой воздух в помещениях, отопление и постоянное ношение шапки. Менять всю привычную систему ухода не нужно, но несколько моментов стоит пересмотреть.

Новини.LIVE расскажет, что нужно нашим волосам зимой.

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Как ухаживать за волосами зимой

Не нужно скупать десятки баночек или ежедневно делать питательные процедуры. Гораздо больше пользы приносят обычные привычки, которых легко придерживаться на протяжении всего холодного сезона.

Подбирайте частоту мытья в соответствии с потребностями кожи головы

Не стоит специально ходить с грязными волосами, чтобы приучить их к более редкому мытью. Если корни жирнеют каждый день, голову можно мыть ежедневно — главное, подобрать шампунь для своего типа кожи.

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Не используйте слишком горячую воду

Она может пересушивать кожу головы и усиливать ощущение стянутости. Мойте волосы теплой водой, а в конце хорошо промывайте длину, чтобы на ней не оставалось средств.

Не пропускайте кондиционер и маску

После каждого мытья наносите кондиционер на длину, а один-два раза в неделю делайте маску. Если волосы осветлены или окрашены, обратите внимание на средства для поврежденных прядей. Кондиционер после маски не всегда нужен, поэтому здесь лучше ориентироваться на рекомендации производителя.

Используйте термозащиту

Полностью отказываться от фена не нужно. Лучше подсушивать волосы теплым воздухом, не подносить прибор слишком близко к голове и наносить термозащитное средство перед укладкой.

Осторожно расчесывайте пряди

Не тяните расческой запутанные участки, особенно когда волосы мокрые. Начинайте с кончиков и постепенно двигайтесь выше. Для сухой длины можно использовать несмываемый крем или несколько капель масла.

Не отказывайтесь от шапки

Мороз не укрепляет волосы и не делает их здоровее. Выбирайте головной убор, который не сдавливает голову, регулярно стирайте его и, по возможности, отдавайте предпочтение гладкой подкладке, которая меньше трется о пряди.

Следите за влажностью в доме

Если из-за отопления воздух становится слишком сухим, поможет бытовой увлажнитель. Это полезно не только для волос, но и для комфорта кожи и слизистых оболочек.

Не забывайте о питании

Для нормального роста волос организму нужны белок, железо, цинк и другие питательные вещества. В рационе должны быть мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи и овощи. Если выпадение волос стало заметно сильнее, не стоит списывать все на зиму: причину лучше выяснить у врача.

Ранее мы писали об еще одной зимней проблеме — мытье головы. В холодное время года корни могут быстрее жирнеть, а кончики — пересыхать и ломаться. Из-за этого возникает соблазн изменить привычный график мытья, однако некоторые решения только вредят волосам. Важно знать, как часто на самом деле нужно мыть волосы и каких ошибок следует избегать.

Также мы сообщали, что с наступлением холодов многие замечают, что волосы начинают выпадать больше. Но это не всегда связано только с изменением погоды. На состояние волос зимой могут влиять и другие факторы — от особенностей ухода до изменений в повседневных привычках. Важно понять, что именно провоцирует проблему, прежде чем пытаться ее решить.