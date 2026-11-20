Выпадение волос. Фото: magnific

Как только на улице становится холоднее, на расческе, подушке и в ванной комнате начинает оставаться больше волос. Сначала на это можно не обращать внимания, но когда после каждого мытья приходится убирать целые пряди, невольно возникает беспокойство. Впрочем, прежде чем покупать средства против выпадения, стоит разобраться, почему волосы так реагируют на смену времени года и действительно ли виноват холод.

Новини.LIVE поделится интересной информацией по этому поводу.

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Почему зимой волосы выпадают сильнее

Мороз — не единственная причина, из-за которой прическа может терять прежнюю густоту. Зимой меняется наш привычный ритм жизни: мы дольше находимся в отапливаемых помещениях, носим головные уборы, иногда откладываем мытье головы. И каждая из этих мелочей по-своему сказывается на волосах.

Мороз и перепады температур

Из теплого помещения мы выходим на холодную улицу, где на волосы воздействуют ветер и низкая температура. Из-за этого они быстрее теряют влагу, становятся более жесткими и чаще ломаются при расчесывании. Это можно заметить на осветленных, окрашенных и уже поврежденных прядях. Правда, ломкость не стоит путать с выпадением: это разные процессы, хотя внешне они могут выглядеть одинаково неприятно.

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Сухость в помещении

С включением отопления воздух в комнатах становится более сухим. Кожа головы может реагировать на это зудом, шелушением и ощущением стянутости. Если к этому добавить горячую воду во время мытья и фен на максимальной температуре, дискомфорта становится еще больше.

Постоянное напряжение

Недосыпание, переживания и усталость тоже могут сказаться на густоте волос. Причем реакция организма не всегда проявляется сразу. После сильного стресса усиленное выпадение иногда начинается через два-три месяца, поэтому не всегда удается связать эти события между собой.

Слишком редкое мытье головы

Зимой так и хочется отложить мытье еще на день: все равно волосы спрячутся под шапкой. Но кожа головы продолжает вырабатывать себум, на ней остаются пот и средства для укладки. Если долго не смывать их, может появиться зуд, раздражение и перхоть. Поэтому ориентироваться лучше на собственные ощущения и жирность корней, а не на календарь.

Что делать, чтобы волосы меньше выпадали

Когда волосы начинают редеть, первое желание — найти средство, которое остановит этот процесс за несколько применений. Но с уходом все немного сложнее: шампунь не устранит дефицит железа, а маска не повлияет на причину выпадения, если она связана со здоровьем.

Пересмотрите средства по уходу

Если после мытья волосы напоминают солому, им нужны кондиционер и питательная маска для длины. Они помогут уменьшить сухость и ломкость. А вот кожу головы не стоит перегружать маслами и большим количеством косметики. Скрабы и пилинги тоже не нужно использовать по расписанию: если в этом нет необходимости, они могут только раздражать кожу.

Найдите несколько минут для массажа

Во время мытья можно осторожно помассировать голову подушечками пальцев или специальной силиконовой щеточкой. Не нужно царапать кожу или сильно надавливать — такие движения не сделают волосы гуще. Пусть это будет приятной частью ухода, а не попыткой силой ускорить рост волос.

Обратите внимание на сыворотки

В магазинах есть немало средств для укрепления корней и ухода за кожей головы. Однако не стоит верить каждому обещанию на упаковке: косметическая сыворотка не обязательно способна остановить выпадение волос. Если проблема заметна, лучше сначала выяснить ее причину вместе с дерматологом.

Не выходите на улицу с мокрыми волосами

Перед прогулкой дождитесь, пока они высохнут. А шапку выбирайте такую, чтобы она не сдавливала голову и не натирала кожу. Это простая привычка, которая поможет избежать лишнего повреждения волос.

И еще один момент: не каждое усиление выпадения означает, что волосы реагируют на зиму. Если волосы долго остаются на подушке и расческе в большом количестве, пробор заметно расширился или появились участки поредения, лучше не откладывать визит к дерматологу. Иногда за такими изменениями стоят дефицит железа, нарушение работы щитовидной железы или другие состояния, требующие отдельного внимания.

Ранее мы писали о том, как сезонные изменения погоды влияют на состояние волос и кожи головы. От температуры и влажности зависит не только уход, но и то, какую прическу лучше выбрать на каждый день. В жару распущенные пряди могут быстрее терять свежесть, а зимой на волосы дополнительно влияют мороз, сухой воздух и трение об одежду.

Также Новини.LIVE сообщали, что в японском уходе за волосами мытье головы не сводится к шампуню и кондиционеру. Здесь важна последовательность действий: сначала уделяют внимание коже головы, затем очищают волосы и только после этого переходят к следующим этапам. Такой подход требует немного больше времени, зато помогает не упускать детали, от которых зависит состояние волос.