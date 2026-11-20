Випадіння волосся. Фото: magnific

Щойно надворі холодає, на гребінці, подушці та у ванній кімнаті починає залишатися більше волосся. Спочатку на це можна не звертати уваги, але коли після кожного миття доводиться прибирати цілі пасма, мимоволі виникає тривога. Втім, перш ніж купувати засоби проти випадіння, варто розібратися, чому волосся так реагує на зміну пори року і чи справді винен холод.

Новини.LIVE поділиться цікавою інформацією з цього приводу.

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Чому взимку волосся випадає сильніше

Мороз — не єдина причина, через яку зачіска може втрачати колишню густоту. Взимку змінюється наш звичний ритм життя: ми довше перебуваємо в опалюваних приміщеннях, носимо головні убори, іноді відкладаємо миття голови. І кожна з цих дрібниць по-своєму позначається на волоссі.

Мороз і перепади температур

Після теплого приміщення ми виходимо на холодну вулицю, де на волосся діють вітер і низька температура. Через це воно швидше втрачає вологу, стає жорсткішим і частіше ламається під час розчісування. Це можна побачити на освітлених, фарбованих і вже пошкоджених пасмах. Щоправда, ламкість не варто плутати з випадінням: це різні процеси, хоча зовні вони можуть мати однаково неприємний вигляд.

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Сухість у приміщенні

З увімкненням опалення повітря в кімнатах стає сухішим. Шкіра голови може реагувати на це свербежем, лущенням і відчуттям стягнутості. Якщо до цього додати гарячу воду під час миття та фен на максимальній температурі, дискомфорту стає ще більше.

Постійне напруження

Недосипання, переживання та втома теж можуть позначитися на густоті волосся. Причому реакція організму не завжди з'являється відразу. Після сильного стресу посилене випадіння іноді починається через два-три місяці, тому не завжди вдається пов'язати ці події між собою.

Надто рідке миття голови

Узимку так і хочеться відкласти миття ще на день: усе одно волосся сховається під шапкою. Але шкіра голови продовжує виробляти себум, на ній залишаються піт і засоби для укладання. Якщо довго не змивати їх, може з'явитися свербіж, подразнення та лупа. Тому орієнтуватися краще на власні відчуття й жирність коренів, а не на календар.

Що робити, аби волосся менше випадало

Коли волосся починає рідшати, перше бажання — знайти засіб, який зупинить цей процес за кілька застосувань. Але з доглядом усе трохи складніше: шампунь не усуне дефіцит заліза, а маска не вплине на причину випадіння, якщо вона пов'язана зі здоров'ям.

Перегляньте засоби для догляду

Якщо після миття волосся нагадує солому, йому потрібні кондиціонер і живильна маска для довжини. Вони допоможуть зменшити сухість і ламкість. А ось шкіру голови не варто перевантажувати оліями та великою кількістю косметики. Скраби й пілінги теж не потрібно використовувати за розкладом: якщо немає відповідної потреби, вони можуть лише подразнювати шкіру.

Знайдіть кілька хвилин для масажу

Під час миття можна обережно помасажувати голову подушечками пальців або спеціальною силіконовою щіточкою. Не потрібно дряпати шкіру чи сильно натискати — такі рухи не зроблять волосся густішим. Нехай це буде приємна частина догляду, а не спроба силоміць прискорити його ріст.

Зверніть увагу на сироватки

У магазинах є чимало засобів для зміцнення коренів і догляду за шкірою голови. Проте не варто вірити кожній обіцянці на упаковці: косметична сироватка не обов'язково здатна зупинити випадіння. Якщо проблема помітна, краще спочатку з'ясувати її причину разом із дерматологом.

Не виходьте надвір із мокрим волоссям

Перед прогулянкою дочекайтеся, поки воно висохне. А шапку обирайте таку, щоб вона не стискала голову й не натирала шкіру. Це проста звичка, яка допоможе уникнути зайвого пошкодження пасом.

І ще один момент: не кожне посилення випадіння означає, що волосся реагує на зиму. Якщо воно довго залишається на подушці та гребінці у великій кількості, проділ помітно розширився або з'явилися ділянки порідіння, краще не відкладати візит до дерматолога. Іноді за такими змінами стоять дефіцит заліза, порушення роботи щитоподібної залози або інші стани, які потребують окремої уваги.

Раніше ми писали про те, як сезонні зміни погоди впливають на стан волосся та шкіри голови. Від температури й вологості залежить не лише догляд, а й те, яку зачіску краще обрати на щодень. У спеку розпущені пасма можуть швидше втрачати свіжість, а взимку на волосся додатково впливають мороз, сухе повітря та тертя об одяг.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у японському догляді за волоссям миття голови не зводиться до шампуню та кондиціонера. Тут важлива послідовність дій: спочатку приділяють увагу шкірі голови, потім очищують волосся й лише після цього переходять до наступних етапів. Такий підхід потребує трохи більше часу, зате допомагає не пропускати деталі, від яких залежить стан волосся.