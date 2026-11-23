Дівчина розчісує волосся. Фото: magnific

Взимку наше волосся часто починає поводитися зовсім не так, як нам хотілося б: кінчики січуться, пасма електризуються, а біля коренів швидше з’являється жирність. На це впливають мороз, сухе повітря в приміщеннях, опалення та постійне носіння шапки. Змінювати всю звичну систему догляду не потрібно, але кілька речей варто переглянути.

Новини.LIVE розповість, що потрібно нашому волоссю взимку.

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Як доглядати за волоссям узимку

Не потрібно скуповувати десятки баночок або щодня робити живильні процедури. Набагато більше користі дають звичайні звички, яких легко дотримуватися протягом усього холодного сезону.

Підбирайте частоту миття за потребами шкіри голови

Не варто спеціально ходити з брудним волоссям, щоб привчити його до рідшого миття. Якщо корені жирніють щодня, голову можна мити щодня — головне, підібрати шампунь для свого типу шкіри.

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Не використовуйте надто гарячу воду

Вона може пересушувати шкіру голови та посилювати відчуття стягнутості. Мийте волосся теплою водою, а наприкінці добре промивайте довжину, щоб на ній не залишалося засобів.

Не пропускайте кондиціонер і маску

Після кожного миття наносьте кондиціонер на довжину, а один-два рази на тиждень додавайте маску. Якщо волосся освітлене або фарбоване, зверніть увагу на засоби для пошкоджених пасом. Кондиціонер після маски не завжди потрібен, тому тут краще орієнтуватися на рекомендації виробника.

Користуйтеся термозахистом

Повністю відмовлятися від фена не потрібно. Краще підсушувати волосся теплим повітрям, не підносити прилад надто близько до голови та наносити термозахисний засіб перед укладанням.

Обережно розчісуйте пасма

Не тягніть гребінцем заплутані ділянки, особливо коли волосся мокре. Починайте з кінчиків і поступово рухайтеся вище. Для сухої довжини можна використовувати незмивний крем або кілька крапель олії.

Не відмовляйтеся від шапки

Мороз не зміцнює волосся і не робить його здоровішим. Обирайте головний убір, який не стискає голову, регулярно періть його та за можливості віддавайте перевагу гладкій підкладці, що менше треться об пасма.

Стежте за вологістю вдома

Якщо через опалення повітря стає надто сухим, допоможе побутовий зволожувач. Це корисно не лише для волосся, а й для комфорту шкіри та слизових оболонок.

Не забувайте про харчування

Для нормального росту волосся організму потрібні білок, залізо, цинк та інші поживні речовини. У раціоні мають бути м’ясо, риба, яйця, бобові, горіхи й овочі. Якщо випадіння стало помітно сильнішим, не варто списувати все на зиму: причину краще з’ясувати з лікарем.

Раніше ми писали про ще одну зимову проблему — миття голови. У холодну пору корені можуть швидше жирніти, а кінчики — пересихати й ламатися. Через це виникає спокуса змінити звичний графік миття, проте деякі рішення лише шкодять волоссю. Важливо знати, як часто його насправді потрібно очищувати та яких помилок не припускатися.

Також ми повідомляли, що з настанням холодів багато хто помічає, що волосся починає випадати більше. Але це не завжди повʼязано лише зі зміною погоди. На стан волосся взимку можуть впливати й інші чинники — від особливостей догляду до змін у повсякденних звичках. Важливо зрозуміти, що саме провокує проблему, перш ніж намагатися її вирішити.