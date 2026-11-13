Группа туристов. Фото: magnific

Во время путешествий приходится привыкать не только к другому языку, кухне и местным традициям, но и к правилам, которые могут удивить иностранцев. В некоторых странах даже привычная одежда может привлечь нежелательное внимание или стать причиной неприятностей. Поэтому перед поездкой стоит узнать, какие вещи лучше оставить дома, чтобы не нарушить местные законы и не обидеть жителей.

О нескольких таких особенностях расскажет Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

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Требования к внешнему виду в разных уголках мира существенно различаются. Где-то речь идет об обязательном дресс-коде, а где-то — о культурных обычаях, которых туристам рекомендуют придерживаться.

Какую одежду не стоит брать с собой в путешествие

ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах к внешнему виду относятся довольно сдержанно, особенно в общественных местах, торговых центрах и религиозных учреждениях. Женщинам рекомендуют выбирать одежду, закрывающую плечи и колени, а мужчинам — не носить слишком короткие шорты и майки. В то же время на пляжах и у бассейнов действуют другие правила.

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Иран

Здесь требования к одежде значительно строже. Женщины должны покрывать волосы и носить одежду, закрывающую руки и ноги. Мужчинам также не рекомендуется появляться на улице в шортах или одежде, слишком обнажающей тело. Несоблюдение установленных правил может повлечь за собой юридические последствия.

Танзания

Туристам стоит оставить дома вещи с камуфляжным принтом. Такая одежда ассоциируется с военной формой, ношение которой гражданскими лицами ограничено. Также для поездок в районы, где обитает муха цеце, не рекомендуется выбирать синюю и черную одежду. Эти цвета привлекают насекомых, поэтому лучше отдать предпочтение светлой одежде.

Барбадос

Здесь также действует запрет на камуфляжную одежду. Он касается не только туристов, но и местных жителей. Поэтому даже обычные шорты или рубашка с таким принтом могут создать проблемы. Лучше не рисковать и выбрать другой вариант для прогулок.

Франция

В этой европейской стране запрещено закрывать лицо в общественных местах. Закон касается, в частности, никаба и паранджи, которые оставляют открытыми только глаза или полностью скрывают лицо. В то же время запрет не распространяется на обычные платки, оставляющие лицо открытым.

Китай

Здесь следует учитывать, прежде всего, местные обычаи. Слишком откровенная одежда, в частности вещи с глубоким декольте или открытыми плечами, может вызвать неоднозначную реакцию в консервативной среде. А вот утверждение, что китайцам запрещено носить традиционную одежду в обычные дни, не соответствует действительности: ее можно увидеть не только на праздниках, но и во время тематических мероприятий и повседневных прогулок.

Поэтому перед поездкой лучше проверить не только погоду, но и местные требования к одежде. Ведь то, что дома кажется вполне обычным, за границей иногда может привлечь лишнее внимание.

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