Група туристів. Фото: magnific

Під час подорожей доводиться звикати не лише до іншої мови, кухні та місцевих традицій, а й до правил, які можуть здивувати іноземців. У деяких країнах навіть звичний одяг здатен привернути небажану увагу або стати причиною неприємностей. Тому перед поїздкою варто дізнатися, які речі краще залишити вдома, щоб не порушити місцевих законів і не образити жителів.

Про кілька таких особливостей розповість Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

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Вимоги до зовнішнього вигляду в різних куточках світу суттєво відрізняються. Десь ідеться про обов'язковий дрескод, а десь — про культурні звичаї, яких туристам радять дотримуватися.

Який одяг не варто брати із собою в подорож

ОАЕ

В Об'єднаних Арабських Еміратах до зовнішнього вигляду ставляться досить стримано, особливо у громадських місцях, торговельних центрах і релігійних установах. Жінкам радять обирати речі, які прикривають плечі та коліна, а чоловікам — не ходити в надто коротких шортах і майках. Водночас на пляжах і біля басейнів діють інші правила.

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Іран

Тут вимоги до одягу значно суворіші. Жінки повинні прикривати волосся та носити одяг, який закриває руки й ноги. Чоловікам також не рекомендують з'являтися на вулиці в шортах або одязі, що надто відкриває тіло. Недотримання встановлених правил може мати юридичні наслідки.

Танзанія

Туристам варто залишити вдома речі з камуфляжним принтом. Такий одяг асоціюється з військовою формою, носіння якої цивільними особами обмежене. Також для поїздок у райони, де водиться муха цеце, не радять обирати синій і чорний одяг. Ці кольори приваблюють комах, тому краще віддати перевагу світлим речам.

Барбадос

Тут також діє заборона на камуфляжний одяг. Вона стосується не лише туристів, а й місцевих жителів. Тому навіть звичайні шорти або сорочка з таким принтом можуть створити проблеми. Краще не ризикувати й обрати інший варіант для прогулянок.

Франція

У цій європейській країні заборонено закривати обличчя в громадських місцях. Закон стосується, зокрема, нікабу та паранджі, які залишають відкритими лише очі або повністю приховують обличчя. Водночас заборона не поширюється на звичайні хустки, що залишають обличчя відкритим.

Китай

Тут варто зважати передусім на місцеві звичаї. Надто відвертий одяг, зокрема речі з глибоким декольте або відкритими плечима, може викликати неоднозначну реакцію в консервативному середовищі. А от твердження, що китайцям заборонено носити традиційне вбрання у звичайні дні, не відповідає дійсності: його можна побачити не лише на святах, а й під час тематичних заходів та повсякденних прогулянок.

Отже, перед мандрівкою краще перевірити не лише погоду, а й місцеві вимоги до одягу. Адже те, що вдома здається цілком звичайним, за кордоном іноді може привернути зайву увагу.

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