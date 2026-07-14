Новый аксессуар, который уже носят вместо ремней: чем он особенный

Ремень в образах. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Новые мужские показы сезона весна-лето 2027 года в Милане и Париже еще раз подтвердили, что даже самые привычные вещи могут обрести совершенно новую жизнь. Дизайнеры все смелее экспериментируют с базовым гардеробом, и на этот раз в центре внимания неожиданно оказался ремень.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Если раньше он был сугубо практичной деталью, то теперь превратился в полноценное украшение. Наибольшее внимание привлекли ремни-цепочки, которые придают выразительность даже самому простому образу.

Ремни-цепочки в моде

Их показали в новой коллекции Celine. Для своего дебюта Майкл Райдер выбрал сдержанную одежду, но дополнил ее тонкими металлическими цепочками. Их носили с классическими джинсами и обычными майками, а отдельные модели украшали жемчужинами и маленькими декоративными элементами. Именно эти аксессуары стали главной деталью многих образов.

Celine. Фото из Vogue

Впрочем, на этом история не заканчивается. В Auralee сделали ставку на легкость и мелкие акценты. Там цепочки дополнили небольшими подвесками в виде фруктов, благодаря чему образы выглядели непринужденно и по-летнему. Sacai, напротив, предложил более смелый вариант. Бренд использовал широкие металлические ремни, которые сразу привлекали внимание и гармонично сочетались с однотонными темными комплектами.

Sacai. Фото из Vogue

Подиумный тренд быстро подхватили и знаменитости. На мужском показе Louis Vuitton рэпер Асаке появился в обычной футболке и джинсах, но именно серебряный ремень-цепочка с жемчужинами сделал его образ незабываемым. Подобный прием использовала и Tyla. Певица сочетала корсет с джинсами, а завершила наряд многослойной цепочкой из золотых и серебряных элементов. В результате получился современный образ с легким оттенком моды начала 2000-х.

Tyla. Фото из Vogue

Похоже, ремни-цепочки снова возвращаются в список самых актуальных аксессуаров. Только на этот раз они выглядят гораздо изящнее и дороже, чем их версии начала 2000-х.

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