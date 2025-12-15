Новогодние укладки за 15 минут с эффектным результатом
Перед Новым годом хочется выглядеть красиво и празднично, но иногда нет возможности часы тратить на укладку. На этот случай есть простые прически, которые держат форму всю ночь и не требуют сложных манипуляций.
Легкие прически на Новый год 2026
Лакированная гладкость
Эффект "мокрых" волос снова актуален. На влажные волосы просто нанесите гель или сыворотку с блеском, тщательно расчешите и отведите волосы назад или соберите в низкий хвост. Такая прическа хорошо держится долгое время.
Воздушные волны
Четкие голливудские локоны отходят на второй план. Вместо них выбирают мягкие волны, которые выглядят более естественно. Нанесите мусс или несмываемый уход, высушите волосы диффузором. Несколько прядей можно подкрутить крупными щипцами, после чего разберите волны пальцами и этого будет достаточно.
Высокий хвост
Простой, но всегда эффектный вариант. Волосы можно оставить гладкими или немного приподнять у корней. Резинку спрячьте прядью — этот маленький прием сразу делает прическу более опрятной.
Низкий гладкий пучок
Классика, которая никогда не подводит. Пучок на уровне шеи открывает линию лица и эффектно смотрится в любом образе. Сделайте четкий пробор, пригладьте мелкие волоски гелем и хорошо зафиксируйте форму заколками. Такая прическа выдерживает даже активный вечер.
Еще как вариант, к любой прическе можно добавить акцентный аксессуар. Это самый простой способ изменить даже базовую прическу. Выбирайте одну деталь — ленту, заколку, ободок или заколки. Основа при этом должна оставаться максимально простой. Аксессуар должен быть заметным, но не перегружать образ.
