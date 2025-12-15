Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Новогодние укладки за 15 минут с эффектным результатом

Новогодние укладки за 15 минут с эффектным результатом

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 15:56
Новогодние укладки, что получатся у каждой ​— понадобится минимум времени
Девушка с красивой укладкой. Фото: freepik

Перед Новым годом хочется выглядеть красиво и празднично, но иногда нет возможности часы тратить на укладку. На этот случай есть простые прически, которые держат форму всю ночь и не требуют сложных манипуляций.

Новини.LIVE собрали несколько вариантов, которые легко повторить самостоятельно и которые действительно работают.

Реклама
Читайте также:

Легкие прически на Новый год 2026

Лакированная гладкость

Эффект "мокрых" волос снова актуален. На влажные волосы просто нанесите гель или сыворотку с блеском, тщательно расчешите и отведите волосы назад или соберите в низкий хвост. Такая прическа хорошо держится долгое время.

Ефект "мокрого" волосся знову набирає популярності
Эффект "мокрых" волос. Фото из Instagram

Воздушные волны

Четкие голливудские локоны отходят на второй план. Вместо них выбирают мягкие волны, которые выглядят более естественно. Нанесите мусс или несмываемый уход, высушите волосы диффузором. Несколько прядей можно подкрутить крупными щипцами, после чего разберите волны пальцами и этого будет достаточно.

Новогодние укладки за 15 минут с эффектным результатом - фото 2
Легкие волнистые волосы. Фото из Instagram

Высокий хвост

Простой, но всегда эффектный вариант. Волосы можно оставить гладкими или немного приподнять у корней. Резинку спрячьте прядью — этот маленький прием сразу делает прическу более опрятной.

Високий хвіст доречний для різних подій
Высокий хвост. Фото из Instagram

Низкий гладкий пучок

Классика, которая никогда не подводит. Пучок на уровне шеи открывает линию лица и эффектно смотрится в любом образе. Сделайте четкий пробор, пригладьте мелкие волоски гелем и хорошо зафиксируйте форму заколками. Такая прическа выдерживает даже активный вечер.

Низький гладкий пучок в будь-якому образу доречний
Низкий гладкий пучок. Фото из Instagram

Еще как вариант, к любой прическе можно добавить акцентный аксессуар. Это самый простой способ изменить даже базовую прическу. Выбирайте одну деталь — ленту, заколку, ободок или заколки. Основа при этом должна оставаться максимально простой. Аксессуар должен быть заметным, но не перегружать образ.

Ранее мы писали о самой универсальной стрижке сезона и способах ее стилизации.

Также мы сообщали, какая укладка со времен 90-х снова возвращается в моду.

мода тренды прически Новый год волосы
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации