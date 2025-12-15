Девушка с красивой укладкой. Фото: freepik

Перед Новым годом хочется выглядеть красиво и празднично, но иногда нет возможности часы тратить на укладку. На этот случай есть простые прически, которые держат форму всю ночь и не требуют сложных манипуляций.

Новини.LIVE собрали несколько вариантов, которые легко повторить самостоятельно и которые действительно работают.

Легкие прически на Новый год 2026

Лакированная гладкость

Эффект "мокрых" волос снова актуален. На влажные волосы просто нанесите гель или сыворотку с блеском, тщательно расчешите и отведите волосы назад или соберите в низкий хвост. Такая прическа хорошо держится долгое время.

Эффект "мокрых" волос. Фото из Instagram

Воздушные волны

Четкие голливудские локоны отходят на второй план. Вместо них выбирают мягкие волны, которые выглядят более естественно. Нанесите мусс или несмываемый уход, высушите волосы диффузором. Несколько прядей можно подкрутить крупными щипцами, после чего разберите волны пальцами и этого будет достаточно.

Легкие волнистые волосы. Фото из Instagram

Высокий хвост

Простой, но всегда эффектный вариант. Волосы можно оставить гладкими или немного приподнять у корней. Резинку спрячьте прядью — этот маленький прием сразу делает прическу более опрятной.

Высокий хвост. Фото из Instagram

Низкий гладкий пучок

Классика, которая никогда не подводит. Пучок на уровне шеи открывает линию лица и эффектно смотрится в любом образе. Сделайте четкий пробор, пригладьте мелкие волоски гелем и хорошо зафиксируйте форму заколками. Такая прическа выдерживает даже активный вечер.

Низкий гладкий пучок. Фото из Instagram

Еще как вариант, к любой прическе можно добавить акцентный аксессуар. Это самый простой способ изменить даже базовую прическу. Выбирайте одну деталь — ленту, заколку, ободок или заколки. Основа при этом должна оставаться максимально простой. Аксессуар должен быть заметным, но не перегружать образ.

