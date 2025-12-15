Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Новорічні укладки за 15 хвилин з ефектним результатом

Новорічні укладки за 15 хвилин з ефектним результатом

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 15:56
Новорічні укладки, які вийдуть у кожної — знадобиться мінімум часу
Дівчина з гарною укладкою. Фото: freepik

Перед Новим роком хочеться мати гарний та святковий вигляд, але іноді немає можливості години витрачати на укладку. На цей випадок є прості зачіски, які тримають форму всю ніч і не вимагають складних маніпуляцій.

Новини.LIVE зібрали декілька варіантів, які легко повторити самостійно і які справді працюють.

Реклама
Читайте також:

Легкі зачіски на Новий рік 2026

Лакована гладкість

Ефект "мокрого" волосся знову актуальне. На вологе волосся просто нанесіть гель або сироватку з блиском, ретельно розчешіть і відведіть волосся назад або зберіть у низький хвіст. Така зачіска добре тримається довгий час.

Ефект "мокрого" волосся знову набирає популярності
Ефект "мокрого" волосся. Фото з Instagram

Повітряні хвилі

Чіткі голлівудські локони відходять на другий план. Замість них обирають м’які хвилі, що мають природніший вигляд. Нанесіть мус або незмивний догляд, висушіть волосся дифузором. Кілька пасом можна підкрутити великими щипцями, після чого розберіть хвилі пальцями і цього буде достатньо.

Новорічні укладки за 15 хвилин з ефектним результатом - фото 2
Легке хвилясте волосся. Фото з Instagram

Високий хвіст

Простий, але завжди ефектний варіант. Волосся можна залишити гладким або трохи підняти біля коренів. Резинку сховайте пасмом — цей маленький прийом одразу робить зачіску охайнішою.

Високий хвіст доречний для різних подій
Високий хвіст. Фото з Instagram

Низький гладкий пучок

Класика, яка ніколи не підводить. Пучок на рівні шиї відкриває лінію обличчя й має ефектний вигляд в будь-якому образі. Зробіть чіткий проділ, пригладьте дрібні волоски гелем і добре зафіксуйте форму шпильками. Така зачіска витримує навіть активний вечір.

Низький гладкий пучок в будь-якому образу доречний
Низький гладкий пучок. Фото з Instagram

Ще як варіант, до будь-якої зачіски можна додати акцентний аксесуар. Це пайпростіший спосіб змінити навіть базову зачіску. Обирайте одну деталь — стрічку, заколку, ободок або шпильки. Основа при цьому має залишатися максимально простою. Аксесуар повинен бути помітним, але не перевантажувати образ.

Раніше ми писали про найбільш універсальну стрижку сезону та способах її стилізації.

Також ми повідомляли, яка укладка з часів 90-х знову повертається в моду.

мода тренди зачіски Новий рік волосся
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації