Новая любимая обувь модниц: босоножки, которые вы наверняка помните

Босоножки. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Похоже, мода еще не сказала последнего слова о 1990-х. Этим летом она вернула еще одну вещь, которую многие наверняка помнят с детства. Речь идет о босоножках с плетеными ремешками. Они напоминают те самые цветные шнурки, из которых когда-то делали браслеты дружбы, брелки и различные украшения. Теперь эта идея обрела новую жизнь и оказалась среди главных обувных трендов лета 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Босоножки, которые все носили в 90-х

Такие босоножки уже можно увидеть не только на подиумах, но и в гардеробах модниц, которые первыми подхватывают новые тенденции. Они прекрасно вписываются в атмосферу отпуска, моря и жарких дней. В то же время их легко носить и в городе — с платьями, льняными костюмами, джинсовыми шортами или широкими брюками.

Заметную роль в возвращении этого стиля сыграла новая коллекция Miu Miu. Именно после нее морская тематика стала одной из самых обсуждаемых в мире моды. Отдельное внимание тогда привлек необычный стилистический прием — цветные пластыри на ногах моделей. Именно эта деталь стала одной из самых ярких всего показа.

Босоножки от Miu Miu. Фото из Vogue

Главная особенность самих босоножек — ремешки. Они тонкие, переплетены между собой и красиво облегают стопу, иногда поднимаясь чуть выше лодыжки. Благодаря этому обувь выглядит почти невесомой.

В этих моделях легко уловить морское настроение. Дизайнеры черпали вдохновение в канатах, узлах и техниках плетения, которые издавна используют моряки. Обычная практичная деталь стала основой для модного акцента, который сегодня выглядит совершенно иначе.

Flòwze. Фото из Vogue

На этот тренд обратил внимание и итальянский бренд Flòwze. Там сделали ставку на еще более сдержанный дизайн. Плоская тонкая подошва, минимум деталей и все внимание сосредоточено именно на плетеных ремешках. Такие модели легко сочетать с базовыми вещами, поэтому они подойдут тем, кто любит спокойные образы в минималистичном стиле.

Постепенно они все чаще появляются рядом с другими популярными моделями летней обуви. Если еще совсем недавно все выбирали "желейные" шлепанцы, минималистичные вьетнамки или сандалии, то сейчас внимание смещается именно на плетеные ремешки.

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