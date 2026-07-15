После неоновых оттенков: этим летом модницы выбирают маникюр цвета шампанского

Модный маникюр. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Этим летом модницы все чаще отказываются от ярких неоновых оттенков в пользу более сдержанного маникюра. Одним из самых заметных трендов стал цвет шампанского с легким перламутровым блеском. Его уже успели полюбить не только мастера, но и знаменитости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Любимый маникюр знаменитостей в 2026 году

Именно маникюр цвета шампанского в последнее время можно заметить на руках Дженнифер Лопес и Селены Гомес. Дизайн для них создал известный нейл-мастер Том Бачик, который назвал оттенок champagne silk. Название быстро разлетелось по соцсетям, а сам маникюр начали повторять в салонах по всему миру.

На солнце ногти красиво переливаются, но блеск остается нежным. Благодаря этому покрытие легко сочетается как с вечерним платьем, так и с обычными джинсами и футболкой.

Сегодня в моде естественность, поэтому неудивительно, что именно такой дизайн оказался среди главных трендов сезона. Он хорошо вписывается в эстетику сдержанной роскоши, где важны не заметные детали, а общее впечатление от образа.

Есть еще один плюс, из-за которого этот маникюр так часто рекомендуют мастера. Благодаря светлому естественному оттенку отростание ногтей дольше остается почти незаметным. Это означает, что даже через несколько недель покрытие выглядит аккуратно, а записываться на коррекцию можно не спеша.

Именно поэтому маникюр цвета шампанского сегодня считается одним из самых удачных вариантов на лето. Он не надоедает, подходит практически к любому стилю одежды и уместен в любой ситуации — от свадебной церемонии или вечеринки до обычного рабочего дня или прогулки по городу.

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