Не все модные летние брюки стоят того, чтобы их покупать: объяснение стилиста

Брюки. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Каждое лето в магазинах появляется множество модных моделей брюк, но далеко не каждая из них будет одинаково удачно смотреться в повседневной жизни. Некоторые фасоны хорошо смотрятся только на фото или на моделях, а в реальности могут сделать силуэт менее пропорциональным и даже удешевить образ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Україна.

Неудачные брюки для лета-2026

Стилистка Яна Марковская рассказала, какие модели этого сезона стоит примерить особенно внимательно, чтобы покупка не разочаровала. В жаркие дни многие выбирают широкие брюки из натуральных тканей. Это вполне понятно, ведь они легкие, удобные и позволяют коже дышать. Особенно популярными стали модели из хлопка и поплина.

Светлые брюки придают образу легкость и хорошо подходят для солнечной погоды. Однако даже у такого универсального тренда есть свой нюанс. Если фасон подобран неудачно, брюки могут визуально добавить объема и нарушить пропорции фигуры.

Еще один тренд лета — кружевные и вязаные брюки в технике кроше. Они действительно привлекают внимание благодаря необычной фактуре, но именно крой здесь имеет решающее значение.

По мнению стилистки, лучше отдать предпочтение прямым или свободным моделям. Слишком обтягивающие варианты часто выглядят неудачно и больше напоминают леггинсы, чем стильные летние брюки.

Чтобы такие вещи вписались в повседневный гардероб, их стоит сочетать с длинными рубашками, жакетами или носить поверх шорт похожего оттенка. Так образ будет более сбалансированным.

Отдельно Марковская упомянула брюки, украшенные рюшами, бантиками и другими декоративными деталями. Хотя сейчас они и встречаются в модных подборках, стилистка не советует спешить с такой покупкой.

По ее словам, это очень кратковременный тренд, который быстро утратит актуальность. К тому же избыток декора нередко делает образ похожим на домашний или даже детский, если не продумать все остальные детали.

Если хочется, чтобы новая вещь прослужила не один сезон, стоит обращать внимание не только на то, что сейчас в моде. Гораздо важнее, как брюки сидят именно на вашей фигуре, подходят ли они к вещам, которые уже есть в гардеробе, и из какой ткани они сшиты.

Наиболее универсальным выбором остаются прямые или широкие модели из натуральных материалов в спокойных цветах. Такие брюки легко сочетать с футболками, рубашками, топами или жакетами, а сам образ будет выглядеть современно и уместно независимо от мимолетных трендов.

Ранее мы писали о том, брюки какого цвета легко сочетаются с различной одеждой и обувью. При этом их разнообразие действительно впечатляет, ведь есть из чего выбирать.

Также Новини.LIVE сообщали, почему стоит обратить внимание на брюки с цветочным принтом. Такая базовая вещь прекрасно подойдет для городских образов.