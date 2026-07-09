Модный летний аксессуар 2026 года, который заменяет сразу несколько вещей в гардеробе

Платок в образах. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Этим летом платок перестал быть просто аксессуаром. В новых коллекциях его буквально превратили в одежду. Именно поэтому среди самых заметных новинок сезона SS'26 — топы и платья, повторяющие форму и драпировку большого шелкового платка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

В Michael Kors сделали ставку на легкие платья с открытой спиной и мягкими складками. В Celine показали лаконичные топы, напоминающие повязанный вокруг тела платок. Hermès использовал фирменные принты и шелк, а Lanvin представил более сдержанные однотонные варианты с асимметричным кроем.

Платок в летних образах

Идея родилась из обычного способа носить платок. Дизайнеры взяли знакомые узлы, драпировки и способы завязывания, а затем превратили их в полноценные вещи. Так появились топы, повторяющие форму банданы, и платья, которые выглядят так, будто их создали из большого шелкового платка.

Michael Kors. Фото из Cosmopolitan

Такой крой хорошо сочетается с другими вещами летнего гардероба. Топ можно носить с белыми бермудами, широкими льняными брюками или длинной атласной юбкой. Платье не требует сложной стилизации — достаточно минималистичных босоножек и небольшой сумки.

Hermès. Фото из Cosmopolitan

Этот тренд легко узнать еще по одной детали — ткани. Чаще всего дизайнеры используют шелк или тонкий хлопок, чтобы сохранить характерные мягкие складки и ощущение легкости. Принты тоже напоминают классические платки: крупные цветы, геометрические мотивы или орнаменты с контрастной окантовкой.

Lanvin. Фото из Cosmopolitan

Если покупать готовую модель не хочется, повторить этот прием можно и без новых покупок. Большой квадратный платок легко превращается в топ, если сложить его треугольником и завязать на спине. Именно этот способ, который был популярен еще в начале 2000-х, и стал основой для нового летнего тренда.

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