Как правильно хранить одежду: что вешать, а что лучше складывать

Девушка держит в руках вещи, плечики. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Когда вы раскладываете одежду после стирки или сезонной уборки, наверняка не раз задумывались: что лучше повесить, а что можно просто сложить в комод. На самом деле универсального правила нет — многое зависит от ткани и самой вещи.

Новини.LIVE со ссылкой на marthastewart расскажут подробнее о хранении вещей.

Какую одежду лучше вешать

Самое первое правило простое: если вещь легко мнется или теряет форму после складывания, ей лучше найти место на вешалке. Это касается шелковых и шифоновых блузок, легких платьев и рубашек. То же самое можно сказать о льне. Да, его сложно сохранить совсем без складок, но на вешалке заломов будет меньше.

Не стоит забывать и о брюках. Джинсы вполне можно сложить, а вот классические брюки, костюмные модели и другие вещи из ткани, которая быстро мнется, лучше повесить.

Отдельная категория — пиджаки, блейзеры и куртки. Складывать их в комод не очень удобно: они занимают много места, а после этого на ткани могут появиться ненужные заломы. К тому же пиджаку важно сохранить форму плеч.

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Большинство платьев также стоит вешать. Исключение — тяжелые вязаные модели. Под собственным весом они могут вытянуться, поэтому такие платья безопаснее хранить сложенными.

Что лучше складывать

Со свитерами все наоборот. Особенно это касается толстой вязки и тяжелых моделей. На обычной вешалке они могут вытягиваться в зоне плеч, поэтому полка комода для них — лучший вариант. Точно так же можно складывать спортивную одежду. Легинсы, топы, футболки для тренировок и спортивные шорты не требуют отдельных вешалок. Их удобно хранить стопками или в органайзерах.

Шорты тоже нет особой необходимости развешивать. Если только у вас нет привычки держать весь гардероб на вешалках.

Что можно и складывать, и вешать

С футболками все зависит от того, как вам удобнее. Если в шкафу достаточно места, их можно развесить — так они меньше мнутся. Если же полки свободнее, складывание не повредит большинству моделей. Джинсы тоже не требуют особых условий. Благодаря плотной ткани они хорошо держат форму, поэтому их можно сложить в комод или повесить за пояс.

А вот с шарфами стоит ориентироваться на их размер. Крупные модели удобно складывать, тогда как небольшие шарфы можно повесить на специальную вешалку.

Поэтому прежде чем развешивать весь гардероб подряд, обратите внимание на ткань и форму вещи. Иногда сложенная в комод кофта будет лежать там гораздо лучше, чем на вешалке.

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