Як правильно зберігати одяг: що вішати, а що краще складати

Дівчина тримає в руках речі, плічки. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Коли розкладаєте одяг після прання або сезонного прибирання, напевно, не раз замислювалися: що краще повісити, а що можна просто скласти в комод. Насправді універсального правила немає — багато залежить від тканини та самої речі.

Новини.LIVE з посиланням на marthastewart розповість детальніше про зберігання речей.

Який одяг краще вішати

Найперше правило просте: якщо річ легко мнеться або втрачає форму після складання, їй краще знайти місце на вішалці. Це стосується шовкових і шифонових блуз, легких суконь та сорочок. Те саме можна сказати про льон. Так, його складно зберегти зовсім без складок, але на вішалці заломів буде менше.

Не варто забувати і про штани. Джинси цілком можна скласти, а от класичні штани, костюмні моделі та інші речі з тканини, яка швидко мнеться, краще повісити.

Окрема категорія — піджаки, блейзери та куртки. Складати їх у комод не дуже зручно: вони займають багато місця, а після цього на тканині можуть з'явитися непотрібні заломи. До того ж піджаку важливо зберігати форму плечей.

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Більшість суконь також варто вішати. Виняток — важкі в'язані моделі. Під власною вагою вони можуть витягнутися, тому такі сукні безпечніше зберігати складеними.

Що краще складати

Зі светрами все навпаки. Особливо це стосується товстої в'язки та важких моделей. На звичайній вішалці вони можуть витягуватися в зоні плечей, тому полиця комода для них — кращий варіант. Так само можна складати спортивний одяг. Легінси, топи, футболки для тренувань і спортивні шорти не потребують окремих вішалок. Їх зручно зберігати стопками або в органайзерах.

Шорти теж немає особливої потреби розвішувати. Якщо тільки у вас немає звички тримати весь гардероб на вішалках.

Що можна і складати, і вішати

З футболками все залежить від того, як вам зручніше. Якщо в шафі достатньо місця, їх можна розвісити — так вони менше зминатимуться. Якщо ж полиці вільніші, складання не зашкодить більшості моделей. Джинси теж не потребують особливих умов. Через щільну тканину вони добре тримають форму, тому їх можна скласти в комод або повісити за пояс.

А ось зі шарфами варто орієнтуватися на їхній розмір. Великі моделі зручно складати, тоді як невеликі шарфи можна повісити на спеціальну вішалку.

Тож перед тим, як розвішувати весь гардероб поспіль, подивіться на тканину та форму речі. Іноді складена в комод кофта почуватиметься там значно краще, ніж на вішалці.

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