Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Имена в честь городов и стран набирают популярность: какие выбирают чаще всего

Имена в честь городов и стран набирают популярность: какие выбирают чаще всего

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 10:46
Новый мировой тренд: детей все чаще называют в честь городов и стран
Маленькая девочка. Коллаж: Новини.LIVE

Называть детей в честь городов, стран или известных мест — тренд, который уже много лет не теряет популярности. Для кого-то это способ сохранить память о важном путешествии, а для кого-то — просто красивое и необычное имя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Irish Central.

Исследование языковой платформы Preply, основанное на данных британского Управления национальной статистики (ONS), показало, какие географические имена стали более популярными в Великобритании в период с 2001 по 2021 год.

Трендовые детские имена

Наибольший скачок среди девичьих имен совершило имя Шеннон. За два десятилетия его популярность выросла почти в 97 раз — на 9640%. Это имя связано с самой длинной рекой Ирландии и давно используется не только как географическое название.

Совсем другая ситуация с именем Альба. Если в начале 2000-х его еще довольно часто давали новорожденным девочкам, то сейчас интерес к нему почти исчез. За это время популярность сократилась на 98%.

Читайте также:

Среди мальчиков наиболее заметный рост продемонстрировало имя Честер. За двадцать лет оно стало популярнее на 3138%, войдя в число самых динамичных географических имен.

Зато имя Париж, которое когда-то тоже привлекало внимание родителей, постепенно утратило свои позиции среди мальчиков. По данным исследования, его популярность снизилась на 57%.

Эксперты отмечают, что интерес к таким именам поддерживают и знаменитости. Например, сын Дэвида и Виктории Бекхэмов получил имя Бруклин, а светская львица Пэрис Хилтон также носит имя, связанное с известным городом. Именно такие примеры часто вдохновляют будущих родителей искать для ребенка необычное имя с особой историей.

Ранее мы писали о том, какими духами запомнился большинству Джорджио Армани. Он давно ушел из жизни, но успел оставить значимый след в модной индустрии.

Также Новини.LIVE сообщали, каким образом удалось удивить внучку Софии Ротару. Рассказываем, какие тренды ей удалось удачно объединить между собой.

мода имена интересные факты
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации