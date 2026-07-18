Новий світовий тренд: дітей усе частіше називають на честь міст і країн

Маленька дівчинка. Колаж: Новини.LIVE

Називати дітей на честь міст, країн чи відомих місць — тренд, який уже багато років не втрачає популярності. Для когось це спосіб зберегти пам'ять про важливу подорож, а для когось — просто красиве й незвичайне ім'я.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Irish Central.

Дослідження мовної платформи Preply, засноване на даних британського Управління національної статистики (ONS), показало, які географічні імена стали популярнішими у Великій Британії в період із 2001 до 2021 року.

Трендові дитячі імена

Найбільший ривок серед дівочих імен зробило Шеннон. За два десятиліття його популярність зросла майже у 97 разів — на 9640%. Це ім'я пов'язане з найдовшою річкою Ірландії та давно використовується не лише як географічна назва.

Зовсім інша ситуація з ім'ям Альба. Якщо на початку 2000-х його ще досить часто давали новонародженим дівчаткам, то зараз інтерес до нього майже зник. За цей час популярність скоротилася на 98%.

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Серед хлопчиків найпомітніше зростання показало ім'я Честер. За двадцять років воно стало популярнішим на 3138%, увійшовши до числа найдинамічніших географічних імен.

Натомість ім'я Париж, яке колись теж привертало увагу батьків, поступово втратило свої позиції серед хлопчиків. За даними дослідження, його популярність знизилася на 57%.

Експерти зазначають, що інтерес до таких імен підтримують і знаменитості. Наприклад, син Девіда та Вікторії Бекхемів отримав ім'я Бруклін, а світська левиця Періс Хілтон також носить ім'я, пов'язане з відомим містом. Саме такі приклади часто надихають майбутніх батьків шукати для дитини незвичне ім'я з особливою історією.

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