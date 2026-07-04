Идеально на каждый день: маникюр на короткие ногти в модных оттенках

Стильный маникюр. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Иногда достаточно одного взгляда на руки, чтобы понять: образ продуман до мелочей. Именно поэтому маникюр остается одной из деталей, на которые обращают внимание не меньше, чем на прическу или аксессуары. А этим летом набирают популярность дизайны, которые выглядят дорого, аккуратно и уместно в любой ситуации.

Новини.LIVE расскажет о трендовых дизайнах подробнее.

Модный маникюр на короткие ногти

В этом сезоне мастера особенно часто рекомендуют обратить внимание на несколько дизайнов, которые уже стали фаворитами среди модниц. Один из них — молочный маникюр. Светлые полупрозрачные оттенки выглядят очень нежно и аккуратно.

Такое покрытие не привлекает к себе лишнего внимания, но делает руки ухоженными и элегантными. Оттенок может быть слегка розовым, кремовым или близким к натуральному цвету ногтей. Важно лишь, чтобы маникюр был выполнен аккуратно, ведь на светлой основе хорошо заметны даже мелкие недостатки.

Маникюр молочного цвета. Фото из Instagram

Не теряет популярности и классический френч. Правда, этим летом наибольший интерес вызывает его современная версия на миндалевидной форме ногтей. Такой маникюр выглядит изящно и визуально делает пальцы длиннее. Именно поэтому его часто выбирают те, кто хочет добиться эффекта дорогого и сдержанного образа без сложного дизайна.

Стильный френч. Фото из Instagram

Еще один заметный тренд сезона — синие оттенки. Они выглядят благородно и в то же время выразительно. Особенно популярными остаются глубокие темные цвета, напоминающие ночное небо или морскую глубину. Для тех, кто предпочитает более легкие решения, подойдут более светлые варианты синего. Они прекрасно сочетаются с летним гардеробом и придают образу свежесть.

Синий оттенок на ногтях. Фото из Instagram

Но главное правило этого лета — выбирать маникюр, который нравится именно вам. Модные тенденции могут подсказать интересные идеи, но лучше всего смотрится тот дизайн, который гармонично дополняет ваш стиль и дарит уверенность в себе.

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