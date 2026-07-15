Джей Ло показала, какой аксессуар стоит добавить в летний гардероб

Джей Ло. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Летние образы Дженнифер Лопес традиционно привлекают много внимания, но на этот раз больше всего обсуждают не платье, а аксессуар, который легко вписать в повседневный гардероб. Певица дополнила свой образ легким платком, и именно эта деталь стала его главной особенностью.

Новини.LIVE расскажут подробнее об этом аксессуаре.

Стильный аксессуар в образе Джей Ло

Для выхода Джей Ло выбрала белое мини-платье, вероятно, от бренда Dolce & Gabbana. Модель на тонких бретелях украшена ажурной вышивкой, а вырезы на талии делают силуэт более выразительным. Образ получился легким и летним.

Наибольшее внимание привлек кружевной платок, выполненный в том же стиле, что и платье. Певица завязала его на затылке, как классическую бандану. Именно так платки часто носили во время отдыха на средиземноморских курортах еще в 1960-х годах. Сегодня этот способ снова вернулся в моду, и его все чаще можно увидеть не только на подиумах, но и в повседневных летних образах.

Кроме того, у этого аксессуара есть практическое преимущество. Платок помогает защитить волосы от солнца, жары и морского ветра, поэтому будет уместен как в городе, так и во время отпуска.

Кстати, Дженнифер Лопес не впервые выбирает именно такой аксессуар. Платки, банданы и тюрбаны появлялись в ее гардеробе еще много лет назад, поэтому этот элемент давно стал частью узнаваемого стиля певицы.

К белому платью Джей Ло также подобрала черные солнцезащитные очки в форме "кошачьего глаза", которые добавили образу контраста. Макияж она сделала максимально естественным — с теплыми бронзовыми оттенками, а волосы уложила легкими волнами. Завершил образ светлый маникюр с металлическим блеском.

Если хочется повторить этот стиль, совсем не обязательно искать дизайнерские вещи. Белое летнее платье, легкий платок и классические солнцезащитные очки — простое сочетание, которое в этом сезоне выглядит особенно актуально.

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