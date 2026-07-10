Джамала показала, как носить культовую обувь 90-х этим летом

Джамала. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Тенденции 90-х и начала 2000-х продолжают возвращаться в гардеробы, и этим летом к ним присоединились вьетнамки на каблуке. Еще несколько лет назад такая обувь казалась спорной, но сейчас ее все чаще можно увидеть в коллекциях известных брендов, на модных показах и в образах знаменитостей.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Одной из тех, кто уже адаптировал этот тренд к повседневному стилю, стала Джамала. Певица показала, что вьетнамки на невысоком каблуке могут выглядеть современно, если правильно их стилизовать.

Обувь из 90-х, которая актуальна этим летом

Эта обувь универсальна и выглядит более изящно, чем обычные вьетнамки, но при этом остается значительно более удобной, чем классические босоножки на высоких каблуках. Благодаря минималистичному дизайну такие модели легко вписываются в разные образы.

Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Лучше всего вьетнамки на каблуке сочетаются с широкими брюками, джинсами свободного кроя, длинными юбками и платьями миди или макси. Не менее интересно они будут смотреться в сочетании со спортивной одеждой — именно игра на контрастах сегодня считается одним из самых актуальных стилистических приемов.

Стилисты также советуют выбирать лаконичные модели без обильного декора. Именно простой дизайн делает такую обувь универсальной и позволяет носить ее как в повседневных образах, так и для вечерних выходов.

Если хочется попробовать один из самых заметных микротрендов лета-2026, именно вьетнамки на каблуке могут стать удачной инвестицией. Они легко сочетаются с базовыми вещами, освежают привычный гардероб и придают образу легкость без лишней помпезности.

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