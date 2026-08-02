Чубчик-шторка будет выглядеть идеально: для укладки понадобится всего один прием

Прическа, девушка с челкой. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Челка-шторка уже несколько лет подряд не выходит из моды. Ее любят за то, что она не меняет внешность кардинально, но при этом делает прическу более интересной. К тому же он подходит практически к любой длине волос и не выглядит так строго, как классическая ровная челка.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Myself.

Если кажется, что для красивой укладки нужны особые навыки, на самом деле это не так. Есть простой способ, который помогает сделать тот самый легкий изгиб, который часто делают в салонах.

Как сделать красивую укладку дома

Сначала отделите у лица передние пряди — именно из них и формируется челка. Разделите волосы на две одинаковые части. Одну прядь слегка скрутите и несколько раз прижмите утюжком. Затем не спешите ее распускать — закрепите заколкой у головы, пока волосы полностью не остынут, ведь именно тогда они фиксируют новую форму. Точно так же поступите со второй стороной. При желании можно слегка сбрызнуть лаком, но без перебора. После этого останется только снять заколки и осторожно расчесать пряди в направлении к остальным волосам. В результате челка плавно ляжет с обеих сторон лица.

Перед укладкой обязательно используйте термозащиту, а работать утюжком лучше только на сухих волосах. В конце достаточно немного разделить пряди пальцами — так прическа будет выглядеть легко и естественно. Лак тоже нужен в небольшом количестве, чтобы волосы оставались подвижными, а не превратились в жесткую конструкцию.

Челка-шторка. Фото из Instagram

Стоит ли стричь челку-шторку

Брать ножницы в руки дома все же не стоит. Особенно если волосы густые, волнистые или кудрявые. После стрижки они могут лечь совсем не так, как вы ожидали, и исправить это будет непросто.

Не менее важно учитывать и естественное направление роста волос. Если у лба есть вихры, самостоятельно сделать красивую челку будет еще сложнее. Именно поэтому парикмахеры советуют доверить стрижку мастеру, который сразу увидит, как правильно оформить пряди.

Ранее мы писали о том, кому стоит обратить особое внимание на популярную стрижку "пикси" с челкой. Она подходит не всем, поэтому здесь важен разумный подход.

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