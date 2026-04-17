Главная Мода 80-е возвращаются: ветровка, которая снова в центре внимания

Дата публикации 17 апреля 2026 11:14
Ветровка, которую носят в этом сезоне: 80-е снова в моде
Девушка в яркой куртке. Фото: freepik

После холодного сезона гардероб нуждается в перезагрузке. Темные вещи еще остаются актуальными, но не являются единственным вариантом. И именно тогда чаще всего возникает интерес к яркой верхней одежде.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Какую верхнюю одежду носить в 2026 году

Долгое время верхняя одежда оставалась максимально сдержанной. Черный, серый, иногда темно-синий — это было универсально и "безопасно". Но сейчас эта привычка постепенно исчезает. В коллекциях все чаще появляются куртки и ветровки, которые не пытаются слиться с фоном.

В Saint Laurent сделали ставку на легкие нейлоновые модели в выразительных оттенках. Они просты по форме, но цвет сразу меняет восприятие. Такие вещи уже появлялись в публичных выходах Charli XCX и Хейли Бибер, и это хорошо показывает направление — верхняя одежда перестает быть сугубо утилитарной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Dries Van Noten подход другой, более скрытый. Внешне куртки могут выглядеть спокойно, но стоит им раскрыться и появляются неожиданные подкладки, полосы, легкие цветовые акценты. Это тот случай, когда детали работают очень точно.

Dries Van Noten весна-лето 2026. Фото из Vogue

Есть и более прямые цветовые решения. Lacoste предлагают насыщенные оттенки, в том числе яркий оранжевый, который сложно не заметить. Kent & Curwen делают ставку на объемные силуэты в глубоком синем, а у Loewe появляются легкие нейлоновые модели в ярком голубом, который напоминает кусок неба в движении.

Ранее мы писали о том, что стоит рассматривать в качестве альтернативы жакету в этом сезоне. Этот тренд можно по-разному стилизовать в образе.

Также Новини.LIVE сообщали, почему стоит обратить внимание на укороченный тренч. Такая верхняя одежда лучший выбор на весну.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
